Eine Waffe bekommt den aufwendigsten Katalysator, den Destiny 2 je erstellt hat, macht bösen Nahkampfschaden

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Klar ist aber, dass er ab Season 22, also ab dem 22. August, erhältlich sein wird. An diesem Tag wird Bungie auch sein jährliches Destiny-2-Showcase abhalten, um mehr über die kommende Season und die bevorstehende Erweiterung „Die Finale Form“ zu enthüllen.

Wie bekommt man den Katalysator? Das ist noch nicht genau bekannt. Er könnte einfach in Playlisten droppen oder Bungie hat ihn aufgrund seiner Besonderheit vielleicht auch in eine Mission gepackt.

Wunderschöne Waffe in Destiny 2 ist gerade mit Abstand das Beste an Lightfall

So haben die Hüter drauf reagiert: Im Destiny-Reddit nahm man diese Nachricht mit leuchtenden Augen und den Worten „Endlich kann ich stechen!“ auf. Aber auch der Schaden zog viele in den Bann, denn im Video verursachte der Basismesser-Nahkampf 7.534 Schaden. Der Bajonett-Nahkampf jedoch 116.019 Schaden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dieser Wunsch wird nun endlich in Erfüllung gehen. Denn Bungie hat im Rahmen eines Waffen-Previews für die kommende Season 22 einen neuen Waffen-Katalysator enthüllt, der genau das ermöglicht. Und das war anscheinend gar nicht so einfach.

Diese Woche hat Destiny 2 den Katalysator für das Automatikgewehr „Monte Carlo“ angekündigt. Dieser ist nicht nur aufwendig gestaltet. Laut Bungie bahnbrechend, da er als komplexester Katalysator in der Geschichte des Loot-Shooters gilt – mit einer noch nie dagewesenen Funktionalität. Wir zeigen euch, was er kann.

Insert

You are going to send email to