Eine wunderschöne Waffe in Destiny 2 ist gerade mit Abstand das Beste an Lightfall

Hattet ihr bereits Glück beim Drop der Waffe? Dann verratet uns, wie ihr sie findet. Oder sagt ihr „Bedingte Endgültigkeit“ ist nichts, was ich in meiner Sammlung brauche? Dann dürft ihr natürlich auch gerne kommentieren.

Hat die Waffe auch Nachteile? Ja. Die Effektivität der Waffe hängt stark davon ab, dass die Mehrheit der Kugeln das Ziel auch treffen. Zudem ist es manchmal schwierig, in die Nähe von Zielen zu kommen. In Spitzenreiter-Aktivitäten ist es nicht die beste Idee, auf einen Champion mit der Exo-Shotgun zuzustürmen und das Beste zu hoffen.

Die doppelläufige Schrotflinte „Bedingte Endgültigkeit“ könnte also tatsächlich eine der vielseitigsten Exo-Waffen sein, die man derzeit in Destiny 2 ausrüsten kann.

So viel Schaden könnt ihr rausholen: Was den Schaden angeht, kann diese Waffe sowohl im PvP als auch im PvE glänzen.

Hier der Hinweis: Ihre Reichweite ist nicht so schlecht, wie die Statistik vermuten lässt. Wer also mal einen Schuss verfehlt kann auch, je nach Situation, den Einfrier- oder Entzünden-Effekt nutzen, um seine Gegner zu erledigen.

In Destiny 2 gibt es unzählige Waffen, die die Hüter im Kampf einsetzen können. Doch inmitten dieser Vielfalt ist in Lightfall eine Waffe aufgetaucht, die nicht nur durch ihre überwältigende Zerstörungskraft, sondern auch durch ihr besonders durchdachtes Design besticht. Wir sagen euch, warum „Bedingte Endgültigkeit“ ein echtes Highlight ist, das aktuell so richtig einen raushaut.

