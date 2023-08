Destiny 2 gibt DLCs bald auf, um Spieler-Burnout zu vermeiden – Das machen sie nun

Destiny 2 ging erneut in die Vollen als sie in ihrem neuesten Reveal zu „Die Finale Form“ Dinge über die Zukunft des Loot-Shooter offenbarten. Einer der wichtigsten Punkte war jedoch, was nach dem „letzten“ DLC passieren soll und das könnte euch erfreuen.

Wie funktioniert Destiny 2? Solltet ihr an Destiny 2 interessiert sein und möchtet stets den aktuellsten Content zocken, so müsst ihr jedes Jahr ein großes DLC sowie vier Seasons erwerben. Die größten Ereignisse der Story finden im DLC statt, während die Seasons die Spieler bis zum nächsten DLC unterhalten sollen – Narrativ, also auch gameplaytechnisch.

Dieses System zieht Bungie seit 2019 mit dem Release des DLCs „Festung der Schatten“ durch. Nun seit dem Reveal des kommenden DLC „Die Finale Form“ sollen bald keine neuen DLCs mehr folgen, mit jeweils vier Seasons, sondern ein neues System – Die Episoden.

Habt ihr den neuesten Trailer zur finalen Form verpasst? Dann haben wir genau das richtige Video für euch:

2024 wird es keine DLCs, sondern Episoden geben

Was hat Bungie offenbart? Das Entwicklerstudio hinter Destiny 2 hat nun ein neues und passenderes Konzept für die Fortführung des Loot-Shooters entwickelt. DLCs sollen in der Finalen Form kein Thema mehr sein. Stattdessen werdet ihr Episoden haben, die an die weiteren Geschehnisse nach der ersten großen Saga anknüpfen werden.

Drei Episoden sind schon bekannt, mit denen ihr bis 2026 rechnen könnt:

Akt 1: Echos, März – Juni 2024

Akt 2: Wiedergänger, Juli – Oktober 2024

Akt 3: Ketzerei, November 2024 – Februar 2025

Was erwartet mich in einer Episode? Wir können bislang nur vom Promo-Material von Bungie ablesen, was ihr erwarten könnt. Zu den Dingen zählen:

Neue Quests

Ein neues Artefakt

Neue Waffen

Neue Aktivitäten

Einen möglichen Season Pass

Neue Rüstung

Zudem spricht hier Bungie von einer größeren Menge an Content, die Spieler spendiert bekommen, wenn sie eine Episode zocken. Darüber hinaus kann jeder Fan, egal wie tief in der Story bewandert, an den Episoden teilnehmen.

Die entscheidende Frage ist jedoch, wie sich das ganze aufteilt, denn jede Episode ist in drei Akten aufgeteilt. Jeder Akt dauert 6 Wochen und besitzt zudem dieselben Symbole der inhaltlichen Bestimmung wie Akt 1 der jeweiligen Episode.

Bungie hat die neuen Inhalte wie die ehemaligen Seasons verpackt. Kauft ihr also den Jahrespass enthält dieser, neben anderem, die Kampagne für „Die finale Form“ sowie alle drei Episoden.

Findet ihr das kommende System besser oder sind euch DLCs lieber? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

