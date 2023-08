Destiny 2 bringt nach 5 Jahren seinen größten Star und seine beste Figur zurück

Wir erklären euch in einem kurzen Video 3 Tipps, um eure Traglast in Baldur's Gate 3 zu reduzieren.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

So wird sich das ändern: Beim Showcase zu Destiny 2: The Final Shape wurde jetzt offiziell am 22. August bestätigt, dass Nathan Fillion und Cayde-6 zu Destiny 2 zurückkehren werden. Schon im Mai hatte es Anzeichen dafür gegeben.

Doch über all die Jahre spielte Cayde zwar indirekt eine Rolle, immer wieder wurde an sein Opfer und sein Schicksal erinnert, er selbst und Schauspieler Nathan Fillion blieben aber fern.

Was ist das für eine Figur? Seit 2014 gibt es 3 wichtige Charaktere, die als Mentoren für die 3 Klassen in Destiny 2 gelten. Zu Beginn von Destiny wurden alle 3 von bekannten Schauspielern gesprochen, die man aus TV-Serien kennt:

