Destiny 2: “Würde Lance Reddick stolz machen” – Bungie verrät, wer die neue Stimme von Zavala wird

Eine neue und kraftvolle Stimme für Commander Zavala wird zukünftig das Universum von Destiny 2 erfüllen und Lance Reddick, der im März 2023 verstorben ist, ersetzen. MeinMMO sagt euch, wer das genau ist und wie Bungie das Erbe von Lance Reddick zukünftig ehren wird.

Das hat Bungie verkündet: Im gestrigen „This Week at Destiny 2“-Blog, kurz „TWiD“, gab Bungie bekannt, dass man künftig die Rolle des Commander Zavala in der englischsprachigen Version mit einem neuen Schauspieler fortsetzen wird. Der Grund für diese Entscheidung ist der Tod von Lance Reddick am 17. März 2023 im Alter von 60 Jahren.

Im Blog bedankte sich Bungie nochmals bei Lance Reddick und würdigte, dass er die Hüter durch die intensivsten Momente in der Geschichte von Destiny begleitet hat.

Er war 9 Jahre als Voice-Actor von Titanen-Chef Zavala aktiv, sprach also von 2014 bis zu seinem Tod jede einzelne Zeile ein.

Zudem war er für viele Hüter die ideale Verkörperung und persönlich enorm beliebt, auch weil er gerne mit der Community scherzte und im Herzen selbst ein Hüter war.

Da sein Tod aber so unerwartet kam, musste Bungie nun eine Entscheidung für die Zukunft in Destiny 2 treffen. Entweder das alte Kapitel Zavala für immer schließen oder ein neues aufschlagen. Und dieses neue Kapitel heißt Keith David.

Neuer Synchronsprecher von Zavala ist eine Ikone

Das ist die neue Stimme von Zavala in Destiny 2: Bungie hat sich für ein neues Kapitel entschieden und sich dafür an alte Halo Zeiten erinnert. Denn bereits damals arbeitete der Entwickler mit Keith David zusammen. Man kennt sich also.

Der neue Synchronsprecher, den Bungie hier verpflichtet, ist zudem absolut kein Unbekannter:

Als Schauspieler kennt man ihn als „Shawn“ aus der Welt von Mortal Combat.

In Call of Duty: Modern Warfare 2 spricht er Sergeant Foley.

Er spielte zudem die Rolle in der Mass-Effect-Trilogie des Captain David Anderson.

In Halo kennt man ihn als „Thel ‘Vadam“ besser bekannt als „Arbiter“.

Außerdem spielte er eine Version seiner selbst in Saints Row IV.

Keith David kennen Gaming-Fans aus so manch bekannter Rolle.

Wie Lance Reddick gilt er damit als wahre Ikone. Man traut ihm daher zu, diese wichtige Rolle auf der beeindruckenden Arbeit seines Vorgängers aufzubauen, der die Essenz von Zavala in einer Weise eingefangen hat, die bei den Hütern einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Zu Ehren von Lance Reddick werden zudem alle bestehenden Voicelines von Destiny in den kommenden Versionen von Destiny 2 unverändert bleiben.

Keith David wird die Rolle des Commander Zavala außerdem nicht nur im kommenden DLC im englischen Original sprechen, sondern, wie Bungie verriet, auch darüber hinaus.

Über seine Ernennung zum neuen Anführer der Vorhut sagte Keith:

Es ist mir eine Ehre, die großartige Arbeit von Lance Reddick als Zavala fortzusetzen. Lance hat das Gefühl der Integrität der Figur so wunderbar eingefangen. Es ist meine Absicht, diese Arbeit fortzusetzen. sagt Keith David über seine zukünftige Aufgabe

Was sagt die Community zu dieser Wahl? Die Entscheidung, Keith David als die neue Stimme von Zavala auszuwählen, wird größtenteils als respektvolle Würdigung von Lance Reddicks Vermächtnis betrachtet, während sich gleichzeitig ein neues Kapitel in der Geschichte von Destiny 2 öffnet.

Die Begeisterung der Fans für diese unerwartete Verbindung zweier Gaming-Ikonen ist riesig, und man freut sich darauf, dass Keith David das Vermächtnis als Zavala weiterführt.

Der Spieler VikingNilsen kommentiert: „Großartige Wahl! Gute Entscheidung, die Geschichte von Zavala fortzusetzen. Genau das, was Lance gewollt hätte.“

Der Hüter Eobard findet: „Meiner Meinung nach die beste Option. Er war bereits in einem besseren Spiel mit Außerirdischen, also sollte das einfach sein.“

Andere hadern noch mit der Entscheidung, wie der Spieler Jusт Aʀᴇʀu. Nicht wegen Keith David als Person oder Schauspieler, sondern wegen der Ausrichtung seiner bisherigen Rollen. Daher findet er:

Ich mag Keith David, aber ich finde, dass seine Stimme für einen Charakter wie Zavala zu kraftvoll ist. Lances Darstellung von Zavala verlieh ihm eine Aura der Ruhe, der Besonnenheit und der besonderen Vorsicht in seinen Strategien, während Keiths Stimme eher für Badass-Charaktere wie Spawn oder den Arbiter geeignet ist. merkt der Spieler Jusт Aʀᴇʀu an

Was haltet ihr von der Wahl? Ist es die richtige Entscheidung, den Weg so fortzusetzen? Oder hättet ihr es lieber gesehen, wenn auch Zavalas Weg mit Lance Reddick zu Ende gegangen wäre? Schreibt uns eure Meinung doch bitte in die Kommentare.