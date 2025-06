Spieler in Elden Ring: Nightreign finden sicheren Weg zum maximalen Level, befürchten, dass es gepatcht wird

Warum befürchtet die Community das? In den Kommentaren auf Reddit finden sich etliche User, die durch den Post befürchten, dass die Devs darauf aufmerksam werden und diese Möglichkeit in Zukunft mit Patches entfernen. Denn dieser Weg könnte von ihnen nicht gewünscht sein, da er einen einfachen Weg beinhaltet gesichert Level 15 zu erreichen.

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Anders könnt ihr euch nicht mehr weiter vorbereiten und müsst die Herausforderung mit dem bestreiten, was ihr dann habt. Die Spieler raten nun allerdings, das Portal am Ende von Tag 2 links liegenzulassen und stattdessen die Karte abzufarmen bis ihr Level 15 erreicht. Denn nach dem Tod von Boss 2 könnt ihr dort endlos Gegner farmen.

Der Nachtfürst ist der große Endboss am Ende jeder Expedition und stellt den dritten Tag dar. Besiegt ihr den Endboss der zweiten Nacht, taucht vor euch ein waberndes, schleimiges Portal auf, mit dem ihr in die Gefilde des Nachtfürsten reist. Ihr könnt dann auch nicht mehr zurück und befindet euch in einem Gewölbe, in dem ihr einen Ort der Gnade zum Leveln, einen Händler und einen Amboss findet.

