Ein Boss in Elden Ring: Nightreign ist super offensichtlich, bringt klasse Loot – aber kaum jemand macht ihn

In Elden Ring: Nightreign dreht sich alles um die Bosse. Einen von ihnen meiden jedoch die meisten Spieler – aus dem einfachen Grund, dass sie den Weg nicht finden, dabei kann man ihn schon von weitem gut sehen.

Um welchen Boss geht es? In der Mitte eurer Karte findet ihr sie überwiegend, sofern ihr nicht durch Verschobene Erden Modifikationen aktiviert habt: die Burg, mit all ihren Geheimnissen und ihrem offensichtlichen Boss, der auf der obersten Ebene sein Unwesen treibt.

Über die Zeit wird der Kreis, in der sich die Spieler unbeschadet bewegen können, immer kleiner und endet häufig in der Nähe der Burg, sodass man sich unweigerlich während der Expedition in seine Nähe begibt, wodurch er sich zum Ende hin eigentlich lohnen würde. Währenddessen ist der Boss auf seinem Turm immer sehr gut sichtbar – man müsste also nur zu ihm gelangen, um den wertvollen Loot und die Verbesserungen abzustauben.

Trotzdem meiden viele Spieler diesen Boss, nicht, weil er sich grundsätzlich nicht lohnt, sondern weil der Weg zu ihm alles andere als einfach ist und sie den Zeitaufwand nicht investieren wollen. Ein Spieler auf Reddit zeigt nun aber einen einfachen Trick, der viel Zeit erspart und mit dem sich das vielleicht ändern könnte.

In unter 1 Minute zum Boss

Welchen Trick zeigt der Spieler? User Aphod zeigt in seinem Thread auf Reddit einen Weg, wie man nicht nur leicht auf die höchsten Ebenen der Bug kommt, sondern dabei auch noch einen Haufen Gegner umgeht, die sonst wertvolle Zeit verbrauchen würden.

In seinem Video zeigt er, wie ihr ganz einfach die Wände hochklettern und springen könnt, um in unter einer Minute zum Boss zu gelangen und dabei keine Zeit mit kleinen Gegnern zu verschwenden.

Sein Video seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Um mit eurem Aufstieg zu starten, müsst ihr zur Rückseite der Burg laufen, an der das Tor geschlossen ist. Dann schaut ihr nach links, wo ihr einen Haufen Steine sehen solltet und dort durch eine kaputte Wand in eines der höheren Geschosse klettern könnt.

Dort lauft ihr allerdings nicht weiter, sondern springt und greift nach dem Vorsprung über euch. Dann klettert ihr weiter, bis ihr zur Ecke nach Westen kommt und eine weitere kaputte Wand findet.

Das funktioniert auch an anderen Stellen, beispielsweise am Vorsprung beim Händler in der Nähe. Ihr findet ihn immer am selben Ort. Nur müsst ihr dort statt nach Westen nach Osten klettern.

„Ich war buchstäblich noch nie oben, weil ich den Weg bisher nicht gefunden habe.“

Was sagt die Community zu dem Trick? Fans unter seinem Post sind dankbar für seinen Tipp und geben zu, dass sie den Boss bisher meist gemieden haben, weil ihnen der Weg zu hakelig und unübersichtlich war oder sie ihn schlicht nicht gefunden haben:

IceCreamYouScream92 kommentiert: „Ich war buchstäblich noch nie oben, weil ich den Weg bisher nicht gefunden habe.“

_scroog3D schreibt: „Ich habe mehr Zeit damit verbracht, nach einem Weg nach oben zu suchen, als die Bosse dort zu besiegen“

ECTXGK bedankt sich: „DANKE!! Ugh, ich stecke ständig draußen fest und weiß nicht, wo die Kumpels sind.“

Viele merken auch an, dass sich die Burg allgemein ohnehin schon lohnt, da sich in der unteren Ebene ebenfalls ein Boss verbringt, der euch Zugang zu garantiert nützlichen Talismane beschert. So könnt ihr direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Mit diesem Trick könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen wie Spider-Man fühlen und die Burg schnell erklimmen, um euch dem Boss zu stellen. Ein anderer Spieler stellte kürzlich seinen Build für den Wylder vor, der euch ebenfalls wie Spider-Man fühlen lässt: Spieler zeigt starken Build für eine der besten Klassen in Elden Ring: Nightreign, lässt euch wie Spider-Man durch die Map schwingen