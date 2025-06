Spieler zeigt starken Build für eine der besten Klassen in Elden Ring: Nightreign, lässt euch wie Spider-Man durch die Map schwingen

In Elden Ring: Nightreign hat ein Spieler nach 55 Stunden seinen Build für den Wylder gezeigt und dieser ist so mächtig, dass er sich wie Spider-Man durch die Map bewegen kann. Wir zeigen euch, wie er das angestellt hat.

Was hat der Spieler gezeigt? Der Fan OFurthestBenO hat auf Reddit seinen Wylder-Build für Nightreign offenbart. In dem Spin-Off von Elden Ring gibt es aber keine klassischen Builds in denen man seine Skills hochleveln muss. Vielmehr nutzen Spieler dafür Gems, die sie in ihre Kelche einbetten können. Diese Gems besitzen dann spezielle Effekte und Buffs, die euren Spielstil drastisch verbessern können.

Nach 55 Stunden war es dann so weit, denn OFurthestBenO hatte genau diese Gems finden können, die er für seinen Build benötigte. Mit ihnen konnte er seinen Wylder, eine der besten Klassen im Spiel, nämlich so umbauen, dass er jetzt wie Spider-Man durch die Map schwingen konnte.

Mit einer der besten Klassen durch die Map flitzen

Was macht den Build so stark? Dieser Build legt den Fokus darauf, die Cooldown eurer Character Skills so weit es geht zu reduzieren. OFurthestBenO sockelt dafür drei grüne Gems mit jeweils einem „Character Skill Cooldown Reduction +2“-Buff in seinen Kelch. Zusätzlich gibt ihm sein letzter Gem noch eine zusätzliche Benutzung seines Character Skills.

Für ihn sei das Setup noch nicht perfekt, doch er meint, gefühlt habe er jederzeit seinen Greifhaken parat – er fühle sich dabei wie Spider-Man. Auf die Nachfrage hin, wie oft er jetzt seinen Greifhaken benutzen könne, meinte OFurthestBenO: „Ich kann meine Fertigkeit alle 4 Sekunden einsetzen und dank der +1-Charakterfertigkeit, kann ich sie sogar noch leichter aufstocken. Es fühlt sich wirklich so an, als ob mir die Fertigkeit nie ausgeht.“

Was sagen Fans zum Build? Sie feiern den Build auf Reddit, spaßen umher, aber gestehen sich auch ein, die Relikte unterschätzt zu haben. Folgendes lässt sich in den Kommentaren vernehmen:

„Nachdem ich 84000 Trübe für coole Kostüme ausgegeben habe, merke ich jetzt, dass ich anfangen sollte, mehr zufällige Relikte zu kaufen lol.“ – FromsoftwareNPC

„Ja. Ich bin jetzt süchtig danach. Buchstäblich Spider-Man. Es kann sogar helfen, die Feinde zum Taumeln zu bringen manchmal.“ – Reynzs

„Der Folgeangriff ist SO GUT, er trifft wie ein LKW und fettet dein Schwert mit Feuer ein.“ – ApeMummy

„Ich glaube, das ist eher Levi Wylderman von Attack on Nightreign [Anspielung auf den Manga » Attack on Titan « ].“ – LivingRel

Attack on Titan ].“ – LivingRel „Sir, ich brauche Ihre Speicherdatei /s.“ – VoliTheKing

Je nachdem also, welche Relikte ihr ausrüstet, verändert sich euer Spielstil mit eurer Klasse. Achtet also darauf, welche Gems ihr sockelt und verkauft diese, die ihr nicht braucht, um Trübe zu erhalten. Neben den Relikten sind aber auch die Klassen wichtig. Welche die besten in Nightreign sind, findet ihr in unserer Tier-List: Elden Ring Nightreign: Tier List zu den besten Klassen