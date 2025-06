Elden Ring Nightreign: Tier List zu den besten Klassen

In Elden Ring: Nightreign gibt es bis 8 Klassen, mit denen ihr euch ins Getümmel stürzen könnt, aber nicht alle sind für jeden Spieltypen gedacht. Wir zeigen euch in unserer Tier-List die besten Klassen im Ranking und erklären euch, mit welchen Stärken und Schwächen ihr rechnen müsst.

Wie kam es zu dem Ranking? Das Ranking hat unser Souls-Experte Christos zusammengestellt. Um auf ein fundiertes Urteil zu kommen hat er Dinge wie Vielseitigkeit, Aufwand, um die Klasse zu meistern sowie Vor- und Nachteile der jeweiligen Klassen miteinander verglichen.

Zusätzlich hat er jede Klasse freigeschaltet und sie im Koop sowie solo getestet, um zu schauen, wie gut sie tatsächlich abschneiden. Gerne könnt ihr eure Meinung zu den jeweiligen Klassen da lassen und mit anderen Spielern darüber in den Kommentaren diskutieren. Kommen wir aber nun zum Ranking.

Rang S – Die besten Klassen für alle Belange

Wylder

Wylder

Warum ist der Wylder so gut? Der Wylder ist die Allrounder-Klasse und eine der wohl einsteigerfreundlichsten, die es in Nightreign gibt. Sein Klauenschuss macht ihn sehr mobil, da er ihn zur Fortbewegung, aber auch im Kampf nutzen kann, um Feinde zu sich zu ziehen oder sich temporär an sie zu heften, um Distanzen aufzuholen.

Was den Schaden anbelangt, so kann dieser auch mächtig austeilen. Nutzt der Wylder seine Ulitmativkunst, den Ansturmeinsatz, so wird ein Eisensporn mit großer Explosion in eure Gegner gerammt – im besten Falle werden sie zurückgeworfen, um Platz für einen kritischen Treffer zu machen.

Zu guter Letzt kommt da die passive Fähigkeit „Sechster Sinn“ noch ins Spiel, denn diese ermöglicht es euch, einen tödlichen Treffer zu überleben. Das ist sowohl für Veteranen als auch Anfänger sehr praktisch, da ihr so entspannter in den Kampf gehen und den einen oder anderen Fehler verkraften könnt.

Pro Sechster Sinn verzeiht Fehler

Ulti stark, um Gegner ins Wanken zu bringen

Fokus auf Stärke-Waffen, um viel Schaden an der Haltung auszuteilen

Sehr beweglich dank Klauenschuss

Hohe Ausdauer ermöglicht viele Angriffe Contra Fokus auf Nahkampf

Wenig FP, deshalb schlecht für Talente und Magie einsetzbar

Räuber

Räuber

Warum ist der Räuber so gut? Der Räuber ist einfach ein wandelnder Bulldozer, der jeden Gegner in Grund und Boden stampft. Ihr besitzt eine Menge Leben, viel Gleichgewicht und die Macht, effektiv brachiale Waffen zu führen. Doch kommen wir zu seinen Skills, denn die unterstreichen seine Macht noch mehr.

Zuerst kommt sein Charaktertalent, die Vergeltung. Dieser Skill lässt euch euren Gegnern eine Kopfnuss verpassen, die wenig Schaden austeilt, Feinde aber in ihrer Haltung beeinträchtigen kann. Im besten Falle könnt ihr nach einer Vergeltung sogar einen kritischen Treffer landen. Durch seine passive Fertigkeit werdet ihr zusätzlich nicht aus eurer Vergeltung geworfen, selbst dann, wenn einer der Nachtfürsten euch mit aller Wucht trifft.

Was seine Ultimativkunst angeht, so beschwört ihr aus dem Nichts einen riesigen Grabstein. Dieser teilt mächtigen Flächenschaden aus, erhöht bei euch und euren Verbündeten das Gleichgewicht und schafft zudem eine Plattform, um kurzzeitig dem Kampf zu entfliehen. Alles in allem ist der Räuber ein aggressiver Tank, der viel einstecken, aber auch austeilen kann. Ihr könnt sogar in eine Meute voller Gegner hineinrennen und müsst kaum Angst haben, dabei draufzugehen.

Pro Kann viel aushalten

Hoher Schaden

Kann die Haltung von Gegnern und Bossen mit Leichtigkeit brechen

Ulti ist defensiv als auch offensiv einsetzbar

Strahlt mit Waffen, die viel Stärke erfordern Contra Spielt sich oft wie ein träger Tank

Fernkampf, Magie und Talente treten durch wenig FP zurück

Glänzt vor allem bei aggressiven Spielern

Rang A – Solide Klassen, die aber schwierig zu meistern sind

Eisenauge

Eisenauge

Was macht das Eisenauge gut? Das Eisenauge ist eine solide Klasse und die beste Wahl, wenn ihr gerne einen Fernkämpfer spielen wollt. Mit seinem Bogen ausgerüstet setzt er seinen Feinden zu, ist aber nicht davon abgeneigt auch in den Nahkampf zu treten, um seine Gegner auszuschalten. Durch seine passive Fähigkeit entdeckt das Eisenauge zudem mehr Loot als andere, was sich auf seine Team-Kollegen ausbreitet.

Durch seine Vorgeschichte als Assassine besitzt das Eisenauge das Talent „Markierung“. Mit dieser Fähigkeit werden Gegner mit einem Dolch markiert. Diese Markierung erzeugt dann eine Schwachstelle, die dann zerstört werden kann, um Gegner taumeln zu lassen.

Bei der Ultimativkunst verschießt ihr einen Überschallpfeil durch alles, was auf der Flugbahn eures Projektils liegt. Das kann praktisch sein, um Schwachstellen zu brechen, Gegnergruppen auszulöschen oder auch weit entfernte und verdeckte Verbündete zurück ins Leben zu holen. Das Eisenauge ist also eine sehr effektive Klasse, aber vor allem für diejenigen gemacht, die taktischer agieren.

Pro Findet mehr Loot für sich und seine Verbündete

Sicherer Kampf auf Distanz

Kann Gegner zum Taumeln bringen

Verletzte Verbündete können mit einer gut platzierten Ulti entspannt zurückgeholt werden Contra Hat wenig Lebenspunkte

Probleme mit der Ausdauer

Besitzt nicht viel Gleichgewicht

Passiver Spielstil für den einen oder anderen zu langweilig

Exekutor

Exekutor

Was macht den Exekutor gut? Der Exekutor ist eine der besten Klassen im Spiel, wenn es um den Kampf gegen Feinde geht, aber auch nur, wenn ihr ihn beherrschen könnt.

Eines der wichtigsten Talente ist das verfluchte Schwert des Exekutors. Spieler können das Schwert ziehen und mit ihm im richtigen Moment fast jede Attacke parieren – auch die von Bossen und Zaubern. Hat man oft hintereinander pariert, glüht die Klinge und man kann zu einem heftigen Gegenschlag ausholen, der Feinde tötet oder zurückwerfen kann. Leider verlangsamt das gezogene Schwert eure Fortbewegung.

Mit der Ulti verwandelt ihr euch in eine Bestie des Schmelztiegels und könnt Feinde zermalmen, Bossen heftig zusetzen oder Verbündete zurückholen. Die Gestalt ist etwas schwergängig, aber mit etwas Übung lernt ihr auch, mit ihr flink auf den Füßen zu sein.

Der Exekutor besitzt von Natur aus zudem eine hohe Arkan-Skalierung, die vor allem Spielern zugutekommt, die auf Statuseffekte setzen. Blutungen, Gifte und Fäule sowie Frost können somit viel schneller aktiviert werden.

Pro Stark im Einzelkampf

Kann fast jede Attacke parieren

Bestiengestalt macht euch zu einem mächtigen Tank, um Verbündete zu retten

Hohe Chance, Statuseffekte bei Feinden auszulösen Contra Verfluchtes Schwert verlangsamt euch

Bestiengestalt ist schwergängig

Klasse ist erst mächtig, wenn man parieren lernt und das ist schwierig

Wächter

Wächter

Was macht den Wächter so gut? Der Wächter ist der zweite Tank in der Liste, doch dieser legt seinen Fokus auf einen eher defensiveren Spielstil. Der Wächter besitzt viel Ausdauer und die höchste Anzahl an Lebenspunkten von allen Klassen – er ist also dazu ausgelegt, Schaden einzustecken.

Als Adler besitzt die Klasse von Natur aus Flügel, die er im Kampf einsetzen kann. Mit dem Skill „Wirbelwind“ wird ein Wirbelsturm beschworen, der Feinde in die Mitte zieht und Projektile abprallen lässt. Die Ulti hingegen ist eine starke Option, um zwei Dinge zu erreichen:

Einen Bereich von Gegnern stürmen und das Gebiet unter Kontrolle bringen

Verbündete wiederzubeleben

Vor allem der zweite Punkt ist sehr praktisch, denn egal, wie viele Balken eure Kollegen besitzen, wenn sie auf dem Boden liegen, sie können beide mit einer Ulti wiederbelebt werden, wenn sie sich im Einschlagsradius befinden. Das kann in brenzligen Situationen oder im Endbosskampf über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Pro Besitzt die meisten Lebenspunkte und verzeiht viele Fehler

Effektiver Tank/Supporter

Kann mit seinen Skills das Schlachtfeld dominieren

Perfekt um die Aggro von Bossen zu ziehen

Auch aggressiver Spielstil möglich Contra Besitzt keine Ausweichrolle

Spielt sich oft wie ein träger Tank

Schlechter Magier und wenig FP für die effektive Nutzung von Talenten

Rang B – Gute Klassen, aber nicht für alle Belange

Gräfin

Gräfin

Was macht die Gräfin solide? Mit der Gräfin habt ihr eine solide Wahl als Kämpferin/Support erwischt. Im Kampf teilt sie im Vergleich zu den aufgeführten Tanks weniger Schaden aus, doch ihr Skill „Wiederaufführung“ wiederholt die zuletzt ausgeführten Angriffe und verdoppelt so den Schaden.

Um als Support durchzugehen, kann sie sich und Verbündete dank ihrer Ulti für eine gewisse Zeit unsichtbar machen. Das kann vor allem dann praktisch sein, wenn man brenzligen Situationen entkommen will oder Verbündete wiederbeleben möchte.

Was die Gräfin noch spannender macht, ist ihre passive Fähigkeit „Gleichgewicht“. Mit dieser könnt ihr 2x hintereinander ausweichen und allgemein wird dabei euer Ausdauerverbrauch während dieser Aktionen und beim Angreifen reduziert. FP besitzt die Gräfin im Vergleich zu den anderen Klassen viel mehr, also lohnt sich hier ein Hybrid-Build aus Zauberei und Nahkampf.

Einer der gravierendsten Minuspunkte ist aber ihre verfügbaren LP sowie das fehlende Talent, Treffer auszuhalten, denn das kann sie nicht. In fähigen Händen kann die Gräfin im Trupp gut austeilen, aber solo ist es schwierig, mit ihr zu überleben.

Pro Vielseitiger Spielstil möglich

Kann als Supporter agieren

Verdoppelt den Schaden dank Skill

Sehr agil und mobil unterwegs Contra Wenige Lebenspunkte

Stärken kommen vor allem im Trupp zur Geltung

Wenig Schaden ohne „Wiederaufführung“

Schlecht beim Brechen von Haltungen

Wenig Gleichgewicht

Rang C – Starke Klassen aber zu nischig

Einsiedlerin

Einsiedlerin

Warum ist die Einsiedlerin nischig? Die Einsiedlerin ist die Zauberin schlechthin, und das zeigt sie auch mit ihren Skills auf dem Schlachtfeld. Sie markiert mit ihrer Ulti „Seelenblutgesang“ ihre Feinde und sorgt dafür, dass sie mehr Schaden erleiden – zusätzlich werden LP und FP der Zaubernden wiederhergestellt.

In Limveldt werdet ihr zudem verschiedene Zauberstäbe finden, die unterschiedlichste Magie ausführen können. Je nach Element könnt ihr mit dem Talent der Einsiedlerin diese absorbieren und dann eine eigene Magie erschaffen, die Gegner debuffen oder ein großes Areal bombardieren kann. Das kann stark sein, aber nur, wenn ihr im Trupp unterwegs seid und Zeit habt, die Aktion auszuführen – solo ist das fast unmöglich.

Zu guter Letzt kann sie durch ihre Affinitätsspuren die FP für sich und Verbündete wiederherstellen. Alles in allem ist die Einsiedlerin solide, aber auch nur, wenn sie im Trupp unterwegs ist. Alleine hat sie meist keine Chance, da sie viel zu wenig Leben hat, auf FP angewiesen ist und im Nahkampf fast untergeht.

Pro Starker Schaden

Fokus auf sicheren Fernkampf

Hat ständig die Möglichkeit LP und FP zu regenerieren

Besitzt durch Zauberei eine Vielzahl an Möglichkeiten Elemente zu wirken Contra Wenig Lebenspunkte

Ohne FP ist man aufgeschmissen

Untauglich im Nahkampf

Gespenst

Gespenst

Warum ist das Gespenst nischig? Das Gespenst ist die Ruferin im Trupp und kann mit ihren Skills nützliche Geister im Kampf beschwören, die vielseitig einsetzbar sind. Um das zu können, nutzt sie ihre Leier und kann zwischen einer Pagin, einem großen Koloss sowie einem gigantischen Skelett wählen. Jeder der Geister besitzt unterschiedliche Kampfstile sowie Robustheit.

Was diese Klasse im Trupp aber goldwert macht ist ihre Ulti „Unsterblicher Marsch“. Mit diesem Skill werdet ihr und euer Trupp temporär unsterblich. Richtig eingesetzt, kann dieser Skill also über Leben und Tod entscheiden.

Das Gespenst kann im Nahkampf sowie im Fernkampf effektiv sein doch ihre geringen Lebenspunkte zwingen sie dazu, den direkten Kampf mit einem Feind zu meiden und lieber im Hintergrund als Supporter zu agieren.

Pro Hohe FP für Wunder und Zauberei

Kann Trupp und selbst untersterblich machen

Kann Geister beschwören Contra Hat geringe Lebenspunkte

Verteidigung ist sehr schwach

Geister halten nicht viel aus

Das waren alle Klassen von Elden Ring: Nightreign in unserer Tier List. Seid ihr mit unserem Ranking einverstanden oder seht ihr eine Klasse zu Unrecht behandelt. Lasst uns gerne eure Meinungen dazu in den Kommentaren und nennt uns eure Lieblingsklasse: Elden Ring: Nightreign – Skins ändern und Ankleidezimmer freischalten