Elon Musk sagt, er spielt Diablo 4: Hat seinem Charakter einen so arroganten Namen gegeben, wie ihr jetzt denkt

Was verriet Elon Musk noch? Der 52-Jährige erklärte, dass Diablo 4 eigentlich gar nicht seine Welt ist. Normalerweise bevorzugt er wohl Ego-Shooter und Echtzeit-Strategiespiele. Diablo 4, so Elon Musk, erfordere vergleichsweise wenig Können.

In den Kommentaren merken einige Spieler an, dass eine Veröffentlichung der Statistiken eines Spieler problematisch im Hinblick auf den Datenschutz sein könnte.

I mean … whaddaya call this … pic.twitter.com/dO9EiggqiI

Wie heißt der Charakter von Elon Musk? Der Druide des Tesla-Chefs trägt den stolzen Namen „IWillNeverDie“, also „Ich werde niemals sterben.“ Das wäre tatsächlich eine reife Leistung, denn in Diablo 4 können auch erfahrene Spieler schnell das Zeitliche segnen , wenn sie nicht aufpassen.

In dem spontanen Interview gab Elon Musk auch Auskunft über seine Gaming-Präferenzen, während er Diablo 4 zockte. Der Name, den er seiner Spielfigur gegeben hatte, sorgte dabei besonders für Aufsehen.

Was war das für ein Gespräch? Am 23. Juli lud Twitter-Nutzer Greg die “Space”-Funktion, um Elon Musk zu einem Gespräch einzuladen. Dieser meldete sich zur großen Überraschung aller tatsächlich zu Wort, um über die spontane Namensänderung seiner Plattform zu sprechen.

