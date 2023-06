Diablo 4: Asmongold schaut sich an, wie ein deutscher Twitch-Streamer stirbt und alles verliert – „100 % seine Schuld!“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Damit es euch nicht so ergeht, wie Honor, haben wir von MeinMMO zahlreiche Guides zu Diablo 4 für euch am Start. Egal ob Einsteiger-Tipps, Builds und Tricks oder die Lösung zu der einen nervigen Quest, ihr findet alles hier:

Wie reagiert Honor? Dem deutschen Streamer scheint es dann doch etwas unangenehm zu sein, als Asmongold nach dem ersten Patzer auch noch den zweiten Tod zu Gesicht bekommt. Aber immerhin: Asmongold sei immerhin nicht so verurteilend wie andere beim Todes-Clips-Schauen, so Honor.

Das ist für die betroffenen Spieler zwar bitter, für die Zuschauer aber recht unterhaltsam, insbesondere, wenn das virtuelle Ableben von einem Gefühlsausbruch begleitet wird. Asmongold, der sich offenbar gerade lieber am Leid anderer ergötzt, als selbst zu zocken , und stieß so auch auf die Clips von Honor.

Wie kam es zu der Situation? In einem Stream reagierte Asmongold kürzlich auf Hardcore-Tode in Diablo 4. Davon gibt es reichlich, manche mehr verdient als andere . Das Ergebnis ist jedoch immer dasselbe: Der Charakter und seine ganze schöne Ausrüstung sind dahin.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Niklas Honor Behrens von der deutschen Streaming-Truppe Bonjwa hatte bislang keinen guten Start in Diablo 4: Pünktlich zum Vorbesteller-Start am 2. Juni stürzte er sich mit seiner Barbarin Heidi ins heiß erwartete Action-RPG, nur um festzustellen, dass er bei der Erstellung einen entscheidenden Fehler gemacht hatte .

Der deutsche Streamer Niklas Honor Behrens fand sich in einem Stream des Obernerds von Twitch , Asmongold, wieder. Und der schaute sich ausgerechnet die Tiefpunkte des deutschen Streamers an: Seine Tode in Diablo 4.

