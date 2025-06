Elden Ring: Nightreign – Leave penalty und was euch erwartet, wenn ihr eine Expedition verlasst

Habt ihr viel Pech mit euren Mitspielern, seid ihr damit nicht allein. Auch MeinMMO-Redakteur Christos hat das Spiel solo beendet, weil ihm niemand helfen wollte, den Endboss zu besiegen. Was er dabei gelernt hat und was er euch auf euren Weg mitgeben möchte, lest ihr hier: Ich habe den Endboss von Elden Ring: Nightreign solo besiegt, weil mir niemand helfen wollte – Das habe ich dabei gelernt

One Piece auf Netflix enthüllt endlich 2 große Geheimnisse, zeigt uns Chopper und das Releasejahr: „Er ist so süß und liebenswert“

Was passiert, wenn ich ein Match in Nightreign verlasse? Wollt ihr eine laufende Expedition frühzeitig verlassen, erhaltet ihr eine Warnung vom Spiel, dass ihr mit einer Strafe (einer sogenannten Leave Penalty) belegt werdet, mit der Rückfrage, ob ihr das wirklich tun wollt. Macht ihr das zum ersten Mal, bleibt es bei dieser Warnung.

In Nightreign gibt es Strafen für Spieler, die Matches frühzeitig verlassen. Wir erklären euch, was das bedeutet und worauf ihr euch einstellen müsst.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to