Elden Ring erscheint 2025 auch auf der Nintendo Switch 2, bringt neue Waffen und Rüstungen

Nintendo hat endlich neue Informationen zur Nintendo Switch 2 präsentiert und auch kommende Spiele für die neue Konsole vorgestellt. Nintendo-Fans können sich bei der Nintendo Switch 2 auch endlich dem Abenteuer in Elden Ring stellen.

In der neuesten Präsentation zur Nintendo Switch 2 hat das Unternehmen Spiele für die kommende Konsole angekündigt. Eine besondere Überraschung für Souls-Fans wurde dabei präsentiert. Elden Ring erscheint in der Tarnished Edition auf für die neue Nintendo Konsole.

In dieser Edition wird das DLC Shadow of the Erdtree enthalten sein. Wie der japanische Nintendo-Account auf x.com bestätigt, wird es auch neue Waffen und Rüstungen geben. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, euer Pferd zu gestalten.

Wann das Spiel erscheint, ist bisher unklar.

Einen Trailer dazu findet ihr hier:

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Unter dem japanischen Tweet von Nintendo gibt es diverse Reaktionen. User wie @T6qqxaYbE2NaMgF (via x.com) fragen, ob die neuen Inhalte auch auf Steam oder auf die PlayStation kommen.

Der User @NeonSlice (via x.com) freut sich darauf, endlich sein Pferd gestalten zu können. Was sagt ihr zu der Ankündigung? Werdet ihr euch das Spiel erneut holen oder gar euer erstes Abenteuer in Elden Ring wagen? Schreibt es uns in die Kommentare. Weitere Ankündigungen findet ihr hier: Nintendo Switch 2 auf der Direct: Alles zu den Leaks, Games und Uhrzeit im Live-Ticker