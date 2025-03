Ubisoft besiegt Elon Musk in seinem eigenen Spiel, gibt dem Ober-Kritiker gleich noch eine mit

Am 25. März hatte die Person, die den Social Media-Account von Assasin’s Creed für Ubisoft betreut, offenbar einen Sahnetag. Zuerst konnte man Elon Musk, dem Besitzer von X, eine Ratio hereinwürgen. Danach knöpfte man sich den größten Kritiker von Assasin’s Creed: Shadows vor, den Entwickler Mark Kern.

Das ist eine Ratio auf X: Das höchste Gut, was man auf X erreichen kann, ist eine Ratio:

Eine Ratio tritt dann ein, wenn die Antwort auf einen Kommentar mehr Likes erhält als der ursprüngliche Kommentar

Dann hat man – nach Internet-Logik – diesen Streit gewonnen und hat Recht

Besonders schön ist eine Ratio, wenn man selbst der kleinere Account ist und es einem großen zeigt

Normalerweise ist Ubisoft das Opfer solcher „Ratios“. Der Gaming-Konzern ist seit langem in der Kritik, an der Börse musste man Federn lassen. Eigentlich hängt Ubisoft seit einem Sexismus-Skandal 2020 in den Seilen.

Am 25. März 2025 drehte Ubisoft aber den Spieß um. Das gelang ihnen ausgerechnet gegen Elon Musk, der auf X einen Heimvorteil hat. Dem Multimilliardär gehört die Plattform und es ist wohlbekannt, dass seine Tweets eigentlich jedem angezeigt werden.

Ubisoft gelingt deutliche Ratio gegen Elon Musk

Das war ihr Sieg gegen Elon Musk: Auf X wurde diskutiert, dass Ubisoft auf Twitch Werbung beim kontroversen und linksgerichteten Streamer HasanAbi geschaltet hat. In den Augen von Ober-Kritiker Mark Kern, ein „Streamer, der Terroristen eine Plattform“ gibt.

Das rief Elon Musk auf den Plan, der twitterte: „Hasan ist ein Betrüger“. Sein Kommentar bekam 23.000 Likes.

Musk antwortete sich dann selbst: „Jemand, der sich selbst verkauft, ist noch zutreffender. Objektiv gesehen, bewirbt er ein furchtbares Spiel nur für das Geld“. Dafür gab es 34.000 Likes.

Ubisoft aber konterte mit „Hat dir das der Typ gesagt, der deinen Path of Exile 2 Account spielt?“ und bekam dafür 702.000 Likes. Eine klare Ratio.

Das ist eine Anspielung auf den Skandal , dass sich Musk damit gebrüstet hat, ein absoluter Top-Spieler in Diablo 4 und Path of Exile 2 zu sein, dann kam aber raus, dass er keine Ahnung von den Spielen hat und offenbar Leute dafür bezahlt, für ihn seine Accounts zu spielen.

Ubisoft nutzte dann noch die Gunst der Stunde und bewarb unter dem eigenen Hit-Tweet noch sein Spiel.

Ubisoft drückt Spiele-Entwickler, der kein Spiel entwickelt, eine rein

Das war der Sieg gegen den Chef-Kritiker: Der frühere Blizzard-Mitarbeiter Mark Kern ist mittlerweile als „Grummz“ auf X aktiv und vertritt hier häufig negative Ansichten gegenüber der Gaming-Industrie, gerade gegenüber allem, was er als woke empfindet. Assassin’s Creed hat er schon lange auf dem Kieker.

Er postete jetzt als Antwort auf den Ubisoft-Tweet einen Artikel, der sagt: Assassin’s Creed sei nicht der Hit, den Ubisoft so dringend brauche. Dafür bekam er 13.000 Likes.

Doch Ubisoft konterte mit „Unser Spiele ist draußen“ und erhielt dafür 299.000 Likes – auch das eine klare Ratio.

Worauf spielt das an? Mark Kern ist selbst Spiele-Entwickler, aber seit er 2013 bei seinem Job als CEO von Red 5 ( Firefall ) entlassen wurde, entwickelt er an einem eigenen MMO: Em-8er. Das ist seit 2016 in Entwicklung, aber noch nicht erschienen.

Die Antwort von Ubisoft „Unser Spiel ist raus“ ist eine klare Anspielung darauf, dass Kern zwar seit 9 Jahren an einem Spiel entwickelt und dafür auch Geld eingenommen hat, aber es noch nicht erschienen ist. Der solle also mal ganz ruhig sein. Firefall: „Jetzt, wo das Spiel tot ist, schaut Euch doch mein neues Game Ember an!“