Trump politisiert Twitch, den Streaming-Dienst von Amazon – 2 Männer profitieren besonders

Der Machtwechsel im Weißen Haus der USA hat gerade mehr Einfluss auf die Zuschauerzahlen bei Amazons Streaming-Dienst Twitch als so manches neue Game: Vor allem zwei Männer profitieren davon, die an entgegengesetzten Rändern des politischen Spektrums stehen.

Wer ist der große Gewinner auf Twitch nach der Amtseinführung?

Der frühere MMORPG-Streamer Asmongold hat seinen Hauptkanal im Dezember 2022 aufgegeben, weil ihm der Rummel um seine Person zu viel wurde. Seitdem streamt er auf dem Zweitkanal zackrawrr. Doch nach 2 Jahren hat er auch inkognito und im Exil mittlerweile wieder so viele Zuschauer wie früher. Asmongold ist neben dem Briten Caedrel, der vom Hype um LoL profitiert, in den letzten zwei Wochen der größte Streamer auf Twitch.

Asmongold gilt mittlerweile in den Augen seiner Konkurrenten als „wichtigster politischer Kommentator der Plattform“, als derjenige mit der meisten Reichweite. Der Texaner beschäftigt sich täglich mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und weiteren Nachrichten des Tagesgeschäfts.

Ausschnitte seiner Streams lässt er durch einen Editor auf YouTube hochladen und erreicht so regelmäßig weitere Millionen von Zuschauern.

In den letzten 14 Tagen sind die Zuschauerstunden bei Amsongold um 130 % gewachsen. Er zeigt zwar noch einige Stunden Gaming, aber 85 % seiner Inhalte laufen unter „Just Chatting“ – hier hat er mit 55.000 einen deutlich höheren Zuschauerschnitt, als wenn er Games zeigt.

Mit Trump geht es für Asmongold nach oben (via SullyGnome).

Wer profitiert neben Asmongold? Der Streamer HasanAbi hat sich schon immer mit Politik beschäftigt. Er hat vor allem finanziell von dem Trubel im Weißen Haus profitiert. Seine Zuschauerstunden sind in den letzten 14 Tagen um 25 % gestiegen. Bei den Twitch-Abos liegt er jetzt mit fast 53.000 Abos auf Platz 5 in der Rangliste. Er erhält offenbar viel Unterstützung von seinen Anhängern.

HasanAbi zeigt ausschließlich Inhalte bei Just Chatting und hat hier im Schnitt 33.000 Zuschauer. Bei den Zuschauerstunden liegt er auf Platz 6 mit 3,7 Millionen Stunden, knapp hinter BLAST Premier, die Turniere in Counter-Strike 2 übertragen.

Zwischen den beiden kracht es

Haben die beiden miteinander viel zu tun? Eigentlich nicht. Die meiste Zeit gehen HasanAbi und Asmongold einander aus dem Weg. Doch seit Trump im Amt ist, kracht es etwas zwischen den beiden.

HasanAbi hat Asmongold vorgeworfen, mit vagen Aussagen zum Holocaust einen „Safe-Space für Nazis“ zu schaffen. Beim Versuch, „edgy“ zu sein, würde er übers Ziel hinausschießen. Der englische Begriff kann ungefähr mit „provokativ anders“ übersetzt werden.

Asamongold hat sich gegen die Vorwürfe verwehrt und sein Editor hat HasanAbi in einem Zusammenschnitt vorgeworfen, Terrorismus und Terror-Organisationen zu verharmlosen.

HasanAbi sieht bei Asmongold vor allem, dass der sich an seiner eigenen Bedeutung und Relevanz berauscht.

Der eine kommt von MMORPGs, der andere aus Politik

Wann hat das angefangen? HasanAbi hat auf Twitch schon immer das gemacht, was er jetzt macht. Der Streamer kommt aus dieser Politik-Richtung.

Bereits die US-Wahl 2020 hat ihm stark in die Karten gespielt und Zuwachs auf dem Kanal gebracht. Viele jüngere Leute scheinen sich in den USA direkt über HasanAbi zu informieren und schauen seinen Kanal statt oder zusätzlich zu Fernsehnachrichten.

Für Asmongold ist Trump sowas wie Johny Depp 2.0

Bei Asmongold fand die Wandlung vom Gaming-Streamer zum Reaction-Streamer und politischen Kommentator schleichend statt. Offenbar hat der Prozess um Johnny Depp und Amber Heard bei Asmongold und vielen anderen Streamern den Hunger auf sogenannten „Drama-Content“ geweckt. Noch heute, Jahre nach dem Prozess, sind die Clips um Johnny Depp die beliebtesten auf dem Kanal von Asmongold.

Zwischenzeitlich hatte sich Asmongold nach kontroversen Aussagen zum Gaza-Konflikt einen Bann eingehandelt und sagte, er habe die Zeit genutzt, um über sich nachzudenken. Er sagte dann auch, er wolle sich ändern.

Spielt das auch in Deutschland eine Rolle? Nein, in Deutschland sind Twitch und Politik noch deutlich voneinander entfernt. Es gab vor kurzem lediglich einen Kurzbesuch von Robert Habeck bei HandOfBlood. Vor 10 Jahren musste LeFloid zu Merkel – Jetzt sitzt Habeck vor 50.000 Zuschauern auf Twitch am Fliesentisch von HandOfBlood