Steam: Profi in Counter-Strike 2 sieht auf Twitch wie ein echt schlechter Gewinner aus

Der Spieler hat hier also nichts Unsportliches gemacht, auch der Fotograf hat sich gemeldet und bestätigt, dass der Mittelfinger ihm gegolten habe und es rein im Spaß geschehen sei. Er ist also gut aus der Sache rausgekommen, im Gegensatz zu einem anderen Profi: CS:GO: Spieler macht Frau nach WM-Sieg einen Heiratsantrag, sie zerstört sein Leben – Das macht er heute

So klärte sich das auf: BLAST hat sich öffentlich dafür entschuldigt, die Geste des Streamers in dem Zusammenhang gezeigt zu haben, denn der ausgestreckte Mittelfinger hatte nichts mit der Situation zu tun.

Wie wurde die Geste verstanden? Es wirkte in dem Moment so, als verhalte sich der 21-jährige Israeli unsportlich und zeigte sich als schlechter Gewinner, der seine Gegner mit dem Mittelfinger verhöhnt.

In welcher Situation ist das passiert? Es war ein Match im Viertelfinale beim Turnier BLAST Bounty Spring 2025 zwischen Team Vitality und Eternal Fire am 25. Januar.

In Counter-Strike 2 , dem größten Spiel auf Steam, kam es zu einer skurrilen Situation. Der israelische Profi-Spieler Shahar „flameZ“ Shushan wurde auf Twitch gezeigt, wie er in einem Match offenbar provokant den Mittelfinger hob. Das Bild wurde vom Turnier-Ausrichter auf Twitter geteilt. Der Mittelfinger wurde als abschätzige Geste eines schlechten Gewinners verstanden, aber war ganz anders gemeint.

