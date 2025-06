Ein neuer MMO-Shooter präsentiert sich mit bunter Welt und macht es wie The First Descendant

The First Descendant: Ajax-Spieler vernichtet Gegner, indem er durchgehend hüpft – Erschafft einen starken Build zum Farmen

The First Descendant: Ein neuer, freizügiger Skin sorgt für Diskussionen

In The First Descendant gibt es seit Release einen Bug, der dafür sorgt, dass ihr euch eine neue Maus kauft

The First Descendant zeigt Season 3 im Trailer

Wann startet Chapter 6 Season 3? Die neue Season soll am Sonntag, dem 08. Juni 2025, starten. Uhrzeit ist laut dem Countdown auf 02:00 Uhr Nachts eingestellt. Ob sich Epic Games daran halten wird, ist noch nicht klar. Möchtet ihr mit uns wach bleiben und den start der neuen Season erleben? Dann schaut gerne in unseren Live-Ticker. Wir bieten euch dort die neuesten Leaks zur kommenden Season an: Fortnite: Server reagieren nicht – Alles zum Server Status und Dauer für Update 36.00 im Live-Ticker

Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

Fortnite hat in seinem neuen Gameplay-Trailer die kommenden Skins aus dem Battle Pass für Chapter 6 Season 3 offenbart. Es geht um Superhelden und die Bekämpfung des Bösen. Wir zeigen euch in unserer Übersicht den Trailer sowie alle neuen Skins.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to