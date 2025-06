Fortnite: Patch Notes für Chapter 6 Season 3: Super – Alle Neuerungen von Update 36.00

Die Patch-Notes für Update 36.00 in Fortnite in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Änderungen von Chapter 6 Season 3, die euch nun erwarten.

Update, 00:30 Uhr: Der Artikel besitzt alle wichtigen Patch Notes für Chapter 6 Season 3.

Was passiert heute in Fortnite? Epic Games hat ein großes Live-Event für das Ende der Star-Wars-Season veranstaltet. In der durften Spieler den Todesstern stürmen und Imperator Palpatine herausfordern. Nach dem Event sind jedoch die Server nicht mehr zu erreichen und seitdem warten Fans geduldig auf den Start von Chapter 6 Season 3. Damit ihr euch nicht langweilt und zum Start wisst, was sich geändert hat, geben wir euch eine Übersicht, über alle Patch Notes der Season: Super.

Hier seht ihr den Trailer der neuen Season, solltet ihr ihn verpasst haben:

Alle Patch Notes von Update 36.00

Die Map von Chapter 6 Season 3

In den Patch Notes hat Epic Games seine neue Map enthüllt. In dieser sind alle neuen POIs aufgelistet. Zusätzlich lässt sich jetzt auch einen genaueren Blick auf die einzelnen Biome werfen, die Epic Games implementiert hat. Folgende Orte könnt ihr bei eurer Landung besuchen:

Resistance Base

Shiny Shafts

Outlaw Oasis

Crime City

Shogun’s Solitude (NEU)

Canyon Crossing (NEU)

Flooded Frogs

Supernova Academy (NEU)

Lonewolf Lair

Brutal Boxcars

Foxy Floodgate

Demon’s Domain (NEU)

First Order Base

Pumped Power

Utopia City (NEU)

Shining Span

Kappa Kappa Factory

Outpost Enclave

Neues Feature: Heldenränge

Heldenränge sind das neue Feature für Superhelden in Chapter 6 Season 3. Wenn ihr gute Taten vollbringt, steigt ihr in eurem Rang auf und bekommt dafür pro Stufe 100 Kondition, sowie Heldenvorräte, die ihr öffnen und looten könnt. Jeder Spieler startet ab Rang C. Je nach Rang besitzen die Heldenvorräte folgenden Loot:

Heldenvorrat (Rang C) (kann sofort geöffnet werden!) Ungewöhnliche Waffe Ungewöhnlicher Verbrauchsgegenstand Vielleicht auch ein Segen!

(kann sofort geöffnet werden!) Heldenvorrat (Rang B) Seltene Waffe Seltener Verbrauchsgegenstand Mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Segen Heldengegenstand

Heldenvorrat (Rang A) Epische Waffe Epischer Verbrauchsgegenstand Garantierter Segen Heldengegenstand

Heldenvorrat (Rang S) Legendäre Waffe Legendärer Verbrauchsgegenstand Garantierter Segen Heldengegenstand

Es gibt auch Rang S+, aber bei diesem Rang, erhaltet ihr einfach alle verpassten Segen

Neue Items und Waffen

Das sind einige der Items

Nebelhandschuhe : Feuern gefährliche Schattenenergie nach vorne ab.

: Feuern gefährliche Schattenenergie nach vorne ab. Killswitch-Revolver : Ein Pistolenpaar, das euch krasse Aktionen wie aus einem Actionfilm ermöglicht. Weicht aus, um eingehendem Beschuss zu entgehen, und aktiviert Hangtime in der Luft, um mit höherer Genauigkeit zurückzuschießen.

: Ein Pistolenpaar, das euch krasse Aktionen wie aus einem Actionfilm ermöglicht. Weicht aus, um eingehendem Beschuss zu entgehen, und aktiviert Hangtime in der Luft, um mit höherer Genauigkeit zurückzuschießen. Aufspürvisier : Ein Hightech-Visier, mit dem ihr das Kampfgebiet scannen, nahe Gegner markieren und gegnerische Fußspuren aufdecken könnt.

: Ein Hightech-Visier, mit dem ihr das Kampfgebiet scannen, nahe Gegner markieren und gegnerische Fußspuren aufdecken könnt. Bass-Boost : Erzeugt eine Schallwelle, die Gebäude zerstört, Gegnern Schaden zufügt und jeden wegstößt, der damit in Kontakt kommt. Mit dem Sekundärangriff könnt ihr euch in die Luft katapultieren!

: Erzeugt eine Schallwelle, die Gebäude zerstört, Gegnern Schaden zufügt und jeden wegstößt, der damit in Kontakt kommt. Mit dem Sekundärangriff könnt ihr euch in die Luft katapultieren! Surf-Würfel (erscheint im Verlauf der Saison): Ein Surfbrett aus Würfelmaterie, das euch im Nu an euren Zielort bringt.

(erscheint im Verlauf der Saison): Ein Surfbrett aus Würfelmaterie, das euch im Nu an euren Zielort bringt. Storm Beasts Puschel (erscheint im Verlauf der Saison): Verwandelt euch in Storm Beast, wodurch ihr Angriffe mit hohem Schaden sowie die Fähigkeit Sturmeinschlag erhaltet, bei der ihr springt und zum Störfaktor für eure Gegner werdet.

(erscheint im Verlauf der Saison): Verwandelt euch in Storm Beast, wodurch ihr Angriffe mit hohem Schaden sowie die Fähigkeit Sturmeinschlag erhaltet, bei der ihr springt und zum Störfaktor für eure Gegner werdet. Nebelform (erscheint im Verlauf der Saison): Damit verwandelt ihr euch kurzzeitig in einen unverwundbaren schattenhaften Rabenschwarm, den ihr über eine kurze Strecke steuern könnt.

(erscheint im Verlauf der Saison): Damit verwandelt ihr euch kurzzeitig in einen unverwundbaren schattenhaften Rabenschwarm, den ihr über eine kurze Strecke steuern könnt. Kryptos Leckerli : Ein Leckerli, mit dem ihr den Hund von Superman rufen könnt, der dann Flächenschaden erzeugt, wenn er herfliegt.

: Ein Leckerli, mit dem ihr den Hund von Superman rufen könnt, der dann Flächenschaden erzeugt, wenn er herfliegt. Robins Enterhakenpistole : Ein Enterhaken, mit dem ihr euch hin und herschwingen könnt.

: Ein Enterhaken, mit dem ihr euch hin und herschwingen könnt. Spire-Gewehr : Ein großes LMG mit großem Magazin und gesteigerter Schadenswirkung bei Gebäuden

: Ein großes LMG mit großem Magazin und gesteigerter Schadenswirkung bei Gebäuden Supersalvenpistole : Feuert schnelle Drei-Schuss-Salven ab.

: Feuert schnelle Drei-Schuss-Salven ab. Meisterschützen-DMR : Zerstört mit großer Präzision die Schilde eurer Rivalen.

: Zerstört mit großer Präzision die Schilde eurer Rivalen. Instabile Schnappflinte : Wen auch immer der erste Schuss aus einem vollen Magazin erwischt, wird zu euch gezerrt.

: Wen auch immer der erste Schuss aus einem vollen Magazin erwischt, wird zu euch gezerrt. Instabile Volt-Salvenpistole : Der erste sowie der letzte Schuss jedes Magazins erzeugt einen Schockwelleneffekt am Einschlagspunkt.

: Der erste sowie der letzte Schuss jedes Magazins erzeugt einen Schockwelleneffekt am Einschlagspunkt. Instabile Frostfeuer-Schrotflinte : Bei jedem erfolgreichen Treffer wird zwischen einem Chili-Effekt bei euch und einem Verlangsamungseffekt beim Ziel gewechselt.

: Bei jedem erfolgreichen Treffer wird zwischen einem Chili-Effekt bei euch und einem Verlangsamungseffekt beim Ziel gewechselt. Sprint-Geist : Gewährt jedem in seinem Wirkungsbereich nach und nach drei Sprintladungen.

: Gewährt jedem in seinem Wirkungsbereich nach und nach drei Sprintladungen. Superman-Geist: Kann mit seinen Laseraugen alles vor sich in Schutt und Asche legen.

Wo finde ich die neuen Items? Um die neuen Items zu finden, müsst ihr zum Academy-Techniklabor bei der Supernova Academy hingehen. Dort werdet ihr die Items zufällig finden.

Neues Feature: Segen stärken euch

Es gibt jetzt Segen, die euren Charakter stärken. Je nachdem, wie hoch euer Heldenrang ist, wird der Effekt des Segens verstärkt. Ihr findet die Segen entweder aus Truhen auf der Insel oder kauft sie euch in Academy-Techniklaboren. Folgende Segen gibt es:

So sehen die Segen aus

Sturmruf-Segen : Stellt Schilde wieder her, während ihr im Sturm seid. Die wiederhergestellte Menge wird mit jedem Heldenrang größer. Auf Rang S erhaltet ihr eine Sturmvorhersage.

: Stellt Schilde wieder her, während ihr im Sturm seid. Die wiederhergestellte Menge wird mit jedem Heldenrang größer. Auf Rang S erhaltet ihr eine Sturmvorhersage. Schnellheilung-Segen : Ihr könnt sprinten, während ihr Heilgegenstände verwendet, und erhaltet danach einen Schub, dessen Dauer mit jedem Heldenrang steigt. Auf Rang S erhaltet ihr den Schub sofort beim Verwenden eines Heilgegenstandes.

: Ihr könnt sprinten, während ihr Heilgegenstände verwendet, und erhaltet danach einen Schub, dessen Dauer mit jedem Heldenrang steigt. Auf Rang S erhaltet ihr den Schub sofort beim Verwenden eines Heilgegenstandes. Kampfakrobatik-Segen : Parkour (Hochziehen usw.) lädt eure ausgerüstete Waffe teilweise nach, wobei die nachgeladene Munitionsmenge mit jedem Heldenrang steigt. Auf Rang S werden alle Waffen nachgeladen.

: Parkour (Hochziehen usw.) lädt eure ausgerüstete Waffe teilweise nach, wobei die nachgeladene Munitionsmenge mit jedem Heldenrang steigt. Auf Rang S werden alle Waffen nachgeladen. Geschärfte-Sinne-Segen: Spieler, die euch angreifen, werden markiert. Die Dauer der Markierung wird mit jedem Heldenrang größer. Ihre Abklingzeit ist auf Rang S reduziert.

Neue Bösewichte

Daigo der Maskenmacher Schaltet ihr Daigo aus, erhaltet ihr das mythische verbesserte Spire-Gewehr sowie das Teuflische-Verteidigung-Medaillon, das eure Nachladegeschwindigkeit erhöht und jede Sekunde Schilde regeneriert, bis ihr 50 Schilde habt.

Daigos Offizierin Kor Wenn ihr Kor besiegt, werdet ihr mit Kors Meisterschützen-DMR (mythisch) und dem Tarnüberraschung-Medaillon belohnt. Letzteres gewährt euch Unsichtbarkeit, wenn ihr einen Sprintsprung ausführt. Zudem sorgt es dafür, dass euer Sprintsprung weiter, schneller und höher ist.



