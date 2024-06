IT-Firma feuert Mitarbeiter, ohne seinen Zugang zu sperren – Der richtet 632.000 € Schaden an

Seinen Racheplan habe Nagaraju dann laut CNA im März 2023 in die Tat umgesetzt und ein Script im System von NCS laufen lassen, das alle 180 virtuelle Server des Systems zur Qualitätssicherung gelöscht hat. Dabei sei bei NCS ein Schaden in Höhe von 632.000 € entstanden.

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to