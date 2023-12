Ein gefeuerter Mitarbeiter verursacht rund 200.000 Euro Schaden, weil sein Arbeitgeber ihm nicht direkt das Firmen-Notebook wegnimmt

Was war der Grund für die Entlassung? Der ehemalige Mitarbeiter soll sich wohl pornografisches Material auf seinem Arbeitsgerät angesehen haben. Gleichzeitig erklärte der Mitarbeiter, als er erwischt worden war, dass er von all dem nichts gewusst hätte. Am nächsten Tag wurde er von seinem Arbeitgeber entlassen. Doch das ließ der Entlassene nicht auf sich sitzen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to