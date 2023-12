So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Er [der Verkäufer] dachte, er würde es im Auftrag seines Chefs verkaufen. Der Verkäufer teilte dem Geschäftsführer die Adresse [des Zwischenmanns] mit, und am 3. Juli 2019 besuchte dieser dessen Wohnadresse in […]. Dort überprüfte er den Laptop und konnte anhand der Seriennummer feststellen, dass er fehlte.

Was war das für ein Mitarbeiter? Der Schuldige war als “Production Manager” (in Deutschland entspricht dies in etwa dem Geschäftsführer) tätig und kümmerte sich in seiner Position um die Kontrolle von Lagerbeständen und hatte eine Übersicht über die Finanzen der Firma.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to