Kryptobank wurde in wenigen Jahren zu einem riesigen Unternehmen – Jetzt muss die Firma 4 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen

Zhao muss im übrigen “nur” eine Strafe von 15 Millionen US-Dollar zahlen. Ob er die Strafe zahlen wird und in Haft kommen wird, ist noch eine andere Frage, da er sich derzeit in den Arabischen Emiraten aufhält und dieser Staat keine Lust hat, Zhao auszuliefern (via reddit.com ).

Zhao erklärte selbst auf Twitter in einem langen Post , dass er eine Pause einlegen werde, aber weiterhin zur Verfügung stehen wird, um das Binance-Team zu beraten. Zumindest in dem Umfang, wie es die Vereinbarungen zulassen werden. Er selbst bezeichnet sich „als Aktionär und ehemaliger CEO mit historischem Wissen über unser Unternehmen.“

In wenigen Jahren entwickelte sich die Kryptowährungsbörse Binance zu einem der reichsten Unternehmen der Welt. Jetzt muss sie eine Milliardenstrafe an die USA zahlen und der CEO muss gehen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to