Krypto-Bank fehlt 1 Milliarde Euro und schließt – „Ich habe es geschafft, mein Leben zu ruinieren“

Einige regen sich auch über die fehlende Transparenz der Firma auf. So verschickt das Unternehmen immer noch jede Woche E-Mails über Bonuszahlungen. Andere beklagen sich, dass sie über die Insolvenz erst durch Zufall erfahren hatten (via reddit.com ):

Was ist jetzt passiert? Das Unternehmen musste im Juli 2022 Insolvenz anmelden. Denn das Krypto-Handels- und Kreditunternehmen weist in seinen Unterlagen Verbindlichkeiten in Höhe von 5,5 Mrd. US-Dollar, aber Vermögenswerte in Höhe von 4,31 Mrd. US-Dollar auf.

Krypto-Währungen stehen aktuell in der Krise. Die Werte von Bitcoin und Co fallen stark und mittlerweile verkaufen viele User ihr Mining-Equipment: Ehemalige Krypto-Miner überfluten den Markt mit günstigen Grafikkarten-Angeboten und verkaufen Grafikkarten noch unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Insert

You are going to send email to