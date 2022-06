Krypto-Miner verscherbeln in leichter Panik nun hunderte Grafikkarten im Livestream – Fluten damit den Markt

Gerade fluten Miner mit Grafikkarten wie der GeForce RTX 3080 den Markt. Diese werden sogar in Livestreams zu hunderten verkauft.

Wir hatten uns mittlerweile fast daran „gewöhnt“, dass man für Grafikkarten den doppelten UVP zahlen darf, wenn man aktuelle Hardware nutzen möchte. Doch mittlerweile sinken die Preise bei Hardware für Computer.

Nun überschwemmen plötzlich Miner mit günstigen Grafikkarten den Markt, doch was genau steckt dahinter?

Hunderte Grafikkarten könnt ihr plötzlich im Livestream kaufen

Was genau passiert gerade? Auf der chinesischen Plattform Baidu werden etliche Bilder von Livestreams gepostet. Hier sind hunderte Grafikkarten zu sehen, die aufeinander gestapelt sind und Leute können die Karten direkt aus dem Stream heraus kaufen. Auf den Bildern sind sowohl alte Modelle als auch ganz neue Karten von AMD und Nvidia zu sehen (via baidu.com)

Die Preise liegen unter der unverbindlichen Preisempfehlung von AMD und Nvidia. So bekommt ihr gerade eine GeForce RTX 3080 in so einem Livestream für rund 500 Euro. Das dürfte für viele absurd klingen, da man aktuell bei vielen offiziellen Händlern noch mindestens 900 Euro für die Highend-Grafikkarte von Nvidia zahlt.

Das ist aber kein Phänomen in China: Auch in anderen Ländern dutzende Grafikkarten angeboten. So berichtet das Magazin PC-Gamer, dass in Australien die RX 6700 XT für rund 280 Euro das Stück verkauft werden. Im Januar 2022 hatte man für eine RX 6700 XT noch mindestens 900 Euro ausgeben müssen.

Bitcoin verliert stark an Wert und die Miner verscherbeln jetzt ihr wertvolles Equipment

Was steckt dahinter? Der Bitcoin verliert seit Wochen stark an Wert. Im Vergleich zu den letzten 6 Monaten hat der Bitcoin mehr als 50 % an Wert eingebüßt. Viele Miner haben jedoch viel Geld in ihre Hardware investiert, um beim Mining-Hype mitmachen und vor allem mithalten zu können.

Jetzt versuchen viele zumindest die Verluste halbwegs in Grenzen zu halten und verkaufen ihr Equipment. Die Reaktionen in den Kommentaren sind auch wenig freundlich.

Sollte man Grafikkarten von Minern kaufen? Auch in Deutschland gibt es mittlerweile erste Angebote, wo Miner ihre Grafikkarten verkaufen. Doch lohnt sich sowas überhaupt oder kaufe ich da am Ende die sogenannte „Katze im Sack“? MeinMMO erklärt euch die Hintergründe:

