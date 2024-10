Spieler kauft kaputte RTX 3090 für 110 Euro – Benötigt nur einen Schraubenzieher, um sie zu „reparieren“

Grafikkarten sind sehr teuer. Ein Spieler hatte großes Glück und eine kaputte Grafikkarte für wenig Geld erworben. Am Ende funktionierte sie trotzdem und ersetzte seine alte RX 5700 XT.

Ein Nutzer verkaufte jetzt über Facebook seine wassergekühlte RTX 3090 für 150 US-Dollar (ca. 138 Euro). Für eine RTX 3090 zahlt man aktuell, je nach Modell, zwischen 1.300 und 1.600 Euro (via geizhals.de). Für eine zusätzliche Wasserkühlung zahlt man noch einmal zwischen 150 und 250 Euro extra. Damit verkauft er die gesamte Hardware für den Bruchteil des normalen Preises.

Ein Spieler kaufte ihm die Grafikkarte ab und handelte ihn auf 120 US-Dollar (ca. 110 Euro) herunter.

Spieler reinigt die kaputte Grafikkarte und sie funktioniert wieder problemlos

Wie ging es weiter? Der Spieler erklärte auf reddit, dass er die Grafikkarte mit nach Hause genommen habe. Daheim habe er die Grafikkarte auseinandergenommen und den Wasserblock gereinigt. Die Überraschung kam dann im Anschluss: Denn als er die Grafikkarte in seinem Computer verbaute und startete, funktionierte alles problemlos. So schreibt er auf Reddit.com:

Ich fand eine nicht funktionierende RTX 3090 mit einem EK-Wasserblock auf dem FB-Marktplatz für $150. Verkäufer nahm $120, nahm die Karte nach Hause und nahm es auseinander, um für alle offensichtlichen Probleme zu inspizieren und den Wasserblock zu reinigen.



Ich habe keine offensichtlichen Probleme gefunden, also habe ich sie wieder zusammengebaut und in meinen PC eingebaut und sie ist sofort hochgefahren und hat einige Stresstests bestanden.

Was machte er mit seiner alten Grafikkarte? Da der Spieler seine alte Grafikkarte nicht mehr braucht, bot er einem anderen Spieler an, ihm seine alte RX 5700 XT kostenlos zu schicken. Das kam übrigens auch bei der Community sehr gut an. So schreibt er in einem weiteren Post:

Ich habe noch den originalen Luftkühler, den ich nie für meine 5700XT benutzt habe. Ich kann ihn wieder zusammenbauen und dir kostenlos schicken, wenn du willst! Er sollte ein gutes Stück schneller sein als ein 580er. Update – Mein 5700XT wurde an seinen neuen Besitzer verschickt!

Am Ende hat der Spieler nicht nur eine neue Grafikkarte sehr günstig erworben, sondern auch für ein kostenloses Upgrade eines Gaming-PCs gesorgt.

Gebrauchte Hardware ist immer ein Risiko, kann sich aber lohnen

Lohnt sich der Kauf einer gebrauchten Grafikkarte überhaupt? Grundsätzlich kommt es hier immer darauf an, wie gut der Besitzer damit umgegangen ist: Je nach Zustand und Erfahrung des Verkäufers, könnt ihr auf dem Gebrauchtmarkt durchaus auch Schnäppchen machen. Insbesondere dann, wenn Verkäufer unwissend sind, könnt ihr teilweise tolle Grafikkarten für wenig Geld erwerben.

Viele gebrauchte GPUs auf Websites wie Amazon oder eBay haben noch eine Menge Leistung in sich und können sogar besser sein als brandneue Modelle. Teilweise haben Besitzer ihre Hardware nur wenige Monate lang genutzt oder sind von ihrem PC wieder zu einer Spielekonsole gewechselt. In der Regel lohnt es sich, in die Beschreibung der verkauften Produkte zu schauen.

Wird Hardware als kaputt oder beschädigt deklariert, ist das Risiko für euch normalerweise deutlich höher, denn Garantie gibt es in dem Fall nur ganz selten. Im schlimmsten Fall habt ihr Elektroschrott gekauft, der nicht mehr funktioniert.

