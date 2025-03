16 Influencer der deutschsprachigen Twitch– und YouTube-Szene treten beim Red Bull Jump & Run gegeneinander an. MeinMMO gibt euch einen Überblick über die Teams.

Was ist das für ein Event? Beim Red Bull Jump & Run treten 4 Teams bestehend aus Influencern der deutschen Twitch- und YouTube-Szene in einem Hindernislauf gegeneinander an, der von Videospielen inspiriert ist.

Das Event findet am 29. März 2024 in den MMC Studios in Köln statt, wird aber auch auf dem Gaming-Kanal von Red Bull auf Twitch übertragen. In einer Pressemeldung wurden nun die 4 Teams bekanntgegeben – MeinMMO stellt euch die Teams vor.

Red Bull Jump & Run – Das sind die Teams

Für den Team-Captain Amar geht „ein Lebenstraum in Erfüllung“. Er habe schon immer mal an einem Obstacle Run wie aus dem Fernsehen teilnehmen wollen. Unterstützt wird er dabei von den Twitch-Streamern Abu Goku und Rohat, sowie der Streamerin Rosemondy. Als Back-Up ist Chefstrobel dabei.

Amar ist vor allem für Fortnite bekannt, während Abu Goku und Rohat aus der Rollenspiel-Szene rund um GTA 5 kommen. Es bleibt soeben abzuwarten, wie sie sich anstellen, wenn sie in echt ran müssen, statt nur eine Rolle zu spielen.

Team Rewi wird angeführt von Rewinside. Dabei sind Trymacs, der als recht ehrgeizig gilt und alles furchtbar ernst nehmen wird, Tomatolix, der für seine krassen Selbstversuche bekannt ist, sowie Julia Beautx, die ihr Können bereits bei 7 vs. Wild unter Beweis stellte. Als Backup ist der Twitch-Streamer Mooo am Start.

Twitch-Streamer Papaplatte möchte im Gegensatz zu Amar nicht nur dabei sein, sondern „endlich mal bei einem Red Bull Event gewinnen.“ Ob ihm das gelingt ist allerdings fraglich, denn er hat mit LetsHugo einen Mitstreiter, der es selbst im eigenen Streaming-Zimmer irgendwie schafft, sich zu verletzen.

Mit dabei sind außerdem Rumathra und Merleperle sowie Faister als Backup.

LoL-Renter NoWay tritt an mit einem E-Sport-erfahrenen Team an, bestehend aus Leon von Bonjwa und dem WoW-Streamer Metashi12, der sich in letzter Zeit ebenfalls LoL zugewendet hat. Als Backup ist sein alter NNO-Kollege Karni dabei.

Das Ass im Ärmel von Team NoWay dürfte aber die Twitch-Streamerin Thunny sein, die schon den großen LoL-Gott Faker bezwang – da wird so ein Hindernislauf sicher auch kein Problem für sie sein.

Welchem Team drückt ihr bei dem Event die Daumen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Bereits 2023 gab es ein sportliches Event von Red Bull – wie das lief, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen: Twitch: Deutsche Streamer spielen Völkerball bei Event – 19-Jähriger landet im Krankenhaus, muss operiert werden