Nach MontanaBlack hat Deutschland wieder einen Streamer, der bei Twitch international mitspielt

Für Kevin „Papaplatte“ Teller (27) läuft es derzeit verdammt gut. Als einer der wenigen deutschen Streamer kann der Berliner international mitspielen und ist aktuell sogar mehrfach in den Twitch-Charts vertreten.

Um welchen Streamer geht es? Kevin „Papaplatte“ Teller ist einer der größten deutschen Streamer und aktuell so erfolgreich, dass er sogar international gleich mehrfach in den Charts vertreten ist:

Papaplatte befindet sich auf Platz 10 der Twitch-Streamer mit den meisten Bezahl-Abos (via TwitchTracker, Stand: 14. März 2024)

und ist Nummer 8 der meistgesehenen Streamer weltweit in den letzten 3 Tagen (via SullyGnome, Stand: 14. März 2024) – für den Monat Februar steht er insgesamt auf Platz 10 (via VentureBeat).

Papaplatte ist nicht der einzige deutsche Content Creator, der in diesen Top-10 vertreten ist: EliasN97 schiebt sich mit seinem Valorant-Event sogar auf Platz 5 der meistgesehenen Streamer und der deutsche Abo-König ist aktuell Shlorox mit seinem Subathon.

Dennoch scheint es unter den deutschen Streamern am ehesten Papaplatte zu sein, der international wirklich mitspielen kann. Vor ihm war das MontanaBlack, der vom großen Trainwreck persönlich eingeladen wurde, für seine Zusage mal eben 100.000 $ geschenkt bekam und mit seinem gamescom-Auftritt sogar xQc neidisch machte.

Papaplatte wird auch gerne mal als der „deutsche xQc“ bezeichnet:

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr

Was macht Papaplatte gerade so erfolgreich? Der 27-Jährige scheint zurzeit so ziemlich alles richtigzumachen. So lässt er sich stets neue besondere Events einfallen, für die er sich die Verstärkung seiner Twitch-Kollegen holt – genau das ist laut Twitch-Chef Tom Clancy ein Erfolgsrezept.

Vom Wohnmobiltripp im Februar 2023, über einen gemeinsamen Madeira-Urlaub bis hin zum diesjährigen Snowtrip: Papaplatte ist gerne mal unterwegs statt nur in seinem Streaming-Zimmer zu hocken. Wenn dann noch Kollegen wie LetsHugo und Reeze dabei sind, mit denen der Streamer eine gute Chemie hat, ist Unterhaltung eigentlich vorprogrammiert.

Mit den daraus resultierenden lustigen Clips erregt Papaplatte immer wieder internationale Aufmerksamkeit: Sein Moped-Unfall auf Madeira oder sein vermeintliches Bad im Eis-See landeten in r/LivestreamFail, der größten Streaming-Community auf reddit – wenn dort etwas groß ist, ist das oft ein Indikator dafür, was in der Streaming-Szene aktuell angesagt ist.

Papaplatte scheint häufiger in dem Subreddit aufzutreten, als seine deutschen Kollegen wie Trymacs und EliasN97, die ähnlich viele Zuschauer haben. Zuletzt gab es dort einen „typischen Papaplatte-Moment“ zu sehen, der Trymacs zur Weißglut trieb (via Reddit).

Darüber hinaus gehört Papaplatte zu den eher wenigen deutschen Streamern, die tatsächliche Interaktionen mit den internationalen Stars haben: Das legendäre „r/place“-Duell mit xQc verschaffte dem Berliner bereits einen Platz in den Twitch-Charts.

Kurz darauf war Papaplatte beim großen Influencer-Schachturnier PogChamps eingeladen, wo er erneut auf seinen Konkurrenten xQc traf. Der 27-Jährige spielt also ganz wortwörtlich international mit.

Als Papaplatte von seiner Top-10-Platzierung in den Abo-Charts erfuhr, erklärte er, dass er nun schon seit 10 Jahren streame, doch aktuell so viel Spaß habe, wie nie zuvor. Das scheint regelrecht ansteckend auf die Zuschauer zu wirken, was dazu führte, dass der 27-Jährige bei den StreamAwards mit Preisen geradezu überschüttet wurde.

Es läuft also aktuell in so ziemlich jeder Hinsicht richtig gut für Papaplatte. Dass er international mithalten kann, mag auch daran liegen, dass er ohnehin die Hälfte der Zeit quasi Englisch spricht – you know? Twitch-Streamer will nach 7 vs. Wild auf seine Sprache achten: „Realtalk, manchmal unnötig, no joke”