Deutscher Streamer zeigt, wie ihn ein Krieg um bunte Pixel in die Top-10 auf Twitch katapultierte

Bereits in der Vergangenheit hatte Papaplatte gezeigt, dass er eine solide Community hat, darüber hinaus aber noch zu sprunghaftem Wachstum fähig ist. Wie ihm 2021 der Sprung in die Top-10 gelang, könnt ihr hier nachlesen:

Das Event wirkte sich sogar so stark aus, dass der Streamer für den Monat Juli 2023 insgesamt den 9. Platz innehat. Zum Vergleich: Im Vormonat landete Papaplatte noch auf Platz 33 (via sullygnome ). Auch für Papaplatte war das etwas Besonderes.

So wirkte sich das Event für den Streamer aus: Papaplatte konnte mit r/place absolute Rekord-Zahlen verzeichnen: Mit über 120.000 gleichzeitigen Zuschauern sowie mehr als 35.000 Abonnenten erreichte er eine neue persönliche Bestleistung (via TwitchTracker ).

So änderte er seine Taktik: Der 26-Jährige fing an, bedachter vorzugehen: Er ging Allianzen ein und verbündete sich mit anderen Communitys, sah aber auch ein, wann er sich geschlagen geben musste. Zudem agierte der Twitch-Streamer geschickt und brachte seine Gegner darauf, andere Werke anzugreifen, statt seiner eigenen.

Dann fing Papaplatte noch einen kleinen Streit mit der Türkei an, da diese mit ihrer Flagge ein Denkmal für den verstorbenen YouTuber Technoblade angegriffen hatten. Zufrieden mit seiner Tagesleistung, beendete der Twitch-Streamer den Tag, nur um am nächsten Morgen festzustellen, dass seine Kunstwerke über Nacht ausgelöscht worden waren.

Wie schlug sich Papaplatte bei r/place? Am ersten Tag seiner Teilnahme ging der Twitch-Streamer noch etwas planlos in die Sache rein. Hier einmal die Franzosen auf seinen Twitch-Kollegen Rumathra hetzen, dort einmal das ikonische rot-weiße „Döner Kebab“-Logo hinpixeln – war da die polnische Flagge? Ups.

Auch der deutsche Twitch-Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller war beim diesjährigen r/place am Start und übernahm die Leinwand komplett. In einem Video fasst er nun zusammen, wie er den großen Pixel-Krieg für sich entscheiden konnte.

