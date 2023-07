Die Leute nutzen riesiges Prestige-Projekt auf Reddit, um einem Mann richtig eine reinzuwürgen

Für Twitch-Streamer ist r/place eine Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Fans zu pixeln, sich auf der Leinwand zu verewigen … und ihre Communitys in gewaltigen Schlachten gegeneinander antreten zu lassen. Am deutschen Twitch-Streamer Papaplatte kam in diesem Jahr keiner vorbei:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als r/place sich in der Nacht zum 26. Juli langsam dem Ende zuneigte und die Leinwand mit weißen Pixeln wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt wurde, kamen die Nutzer noch ein letztes Mal zusammen, um u/spez einen Abschiedsgruß zu hinterlassen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer in den letzten Tagen bei Reddits gigantischem Gemeinschafts-Projekt r/place vorbeigeschaut hat, ist vielleicht das ein oder andere Mal auf den Schriftzug „ Fuck Spez“ gestoßen. Doch was hat u/spez angestellt, dass sich unzählige Nutzer gegen ihn verschworen haben?

Insert

You are going to send email to