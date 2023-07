r/place: Das steckt hinter dem großen Event auf Reddit

Auf Reddit kämpfen zahlreiche Communitys und sogar große Twitch-Streamer seit dem 20. Juli 2023 um Pixel. Wir von MeinMMO erklären euch, was hinter r/place steckt.

Was ist r/place? Dabei handelt es sich um ein riesiges Gemeinschaftsprojekt, das von Reddit, der Startseite des Internets ausgerichtet wird. Der Name bezieht sich auf den Subreddit, in dem das Projekt stattfindet, alternativ wird auch nur von „Place„ gesprochen.

r/place beginnt als leere Leinwand von 1.000 × 1.000 Pixeln. Reddit-Nutzer können dann ein einzelnes farbiges Pixel auf dieser Leinwand platzieren. Anschließend müssen sie einige Minuten warten, ehe sie das nächste Quadrat einfärben dürfen. Gemeinsam schaffen Nutzer so beeindruckende Kunstwerke.

Auch Twitch-Streamer wie Félix „xQc“ Lengyel beteiligen sich am Event.

Was ist das Besondere an r/place? Unzählige Menschen kommen bei diesem Projekt zusammen, um sich auf der Leinwand zu verewigen. Doch der Platz in r/place ist hart umkämpft.

Immer wieder versuchen Communitys einander den Platz streitig zu machen und die Kunstwerke der anderen zu überpixeln. So kommt es zu epischen Schlachten zwischen den Gruppierungen.

In anderen Fällen schließen sich Communitys zu Bündnissen zusammen. Sie versprechen dann, die Werke der anderen nicht mehr anzugreifen und verteidigen einander sogar. Wie das aussehen kann, sehr ihr hier:

Wie kommen Twitch-Streamer ins Spiel? Insbesondere für Streamer ist r/place interessant, da sie live mit ihren Fans an Kunstwerken arbeiten und sich auf der Leinwand verewigen können.

Wenn es einem Content Creator gelingt, sich erfolgreich gegen die Community eines anderen durchzusetzen, ist das eine Art Auszeichnung: Ich bin der coolere Streamer, denn meine Fans haben sich mehr ins Zeug gelegt.

Was steckt hinter r/place? Angefangen hat alles am 1. April 2017. Bei r/place handelte es sich zunächst einmal um eine Art Aprilscherz der Reddit-Admins. Schnell begannen jedoch einzelne Communitys damit, sich zu organisieren und bestimmte Abschnitte gezielt zu verzieren.

Bis zum Ende des Experiments am 3. April 2017 hatten über 1 Million Reddit-Nutzer teilgenommen und insgesamt ungefähr 15 Millionen Kacheln platziert.

Am 1. April 2022 kehrte r/place dann überraschend zurück. Diesmal dauerte das Event sogar ganze 5 Tage an.

Wie lange geht r/place noch? Das diesjährige r/place startete am 20. Juli und dauert noch an (Stand: 25. Juli, 15:00). Das Ende scheint allerdings kurz bevorzustehen. Die letzte Erweiterung der Leinwand wurde am 24. Juli bekanntgegeben.

Wer also noch schnell seinen Teil zum Kunstwerk beitragen möchte, sollte sich beeilen.