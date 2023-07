„Ich habe euch enttäuscht“ – xQc ergibt sich deutschem Twitch-Streamer beim großen Pixel-Kampf auf Reddit und schlägt Bündnis vor

Warum hat der Bündnis-Vertrag Fragen aufgeworfen? Als symbolische Geste des Friedens sandte xQc Papaplatte einen Vertrag, in dem festgelegt wurde, dass der deutsche Streamer die Pixelwerke von xQc nicht mehr angreifen dürfte. Doch hier kam es zu einer kuriosen Wendung: Statt mit seinem echten Namen unterschrieb Papaplatte den Vertrag mit dem Namen seines Streamer-Kollegen Rumathra , also „ Wieland Welte “.

Damit rutscht der deutsche Streamer auf Platz 1 in den deutschen Twitch-Charts und landete auf dem 4. Platz der meistgesehenen Streamer weltweit (via sullygnome ).

Im vergangenen Monat erreichte Papaplatte durchschnittlich 17.250 Zuschauer (via sullygnome ). Doch in einem spektakulären Stream am 24. Juli 2023 zog er die Aufmerksamkeit von über 100.000 Zuschauern auf sich und stellte einen neuen persönlichen Zuschauerrekord auf.

Dieses Jahr ging r/Place in die dritte Runde und startete am 20. Juli 2023. Dort kam es zum Wettstreit zwischen dem deutschen Streamer Papaplatte und xQc, der lange die unangefochtene Nummer 1 auf Twitch war.

Was anfänglich als unschuldiges Zusammenfügen bunter Pixel begann, verwandelte sich schnell in eine globale Kollaboration und einen epischen Wettstreit. Reddit-User bildeten Allianzen, schlossen Bündnisse und kämpften verbissen um ihre Kreationen.

Reddit-Nutzer erhielten die Möglichkeit, an einem riesigen Gemeinschaftsexperiment teilzunehmen und zusammen an einer riesigen digitalen Leinwand zu arbeiten und pixelweise Bilder zu malen.

Was ist r/Place und wie entstand es? Dieses außergewöhnliche Phänomen entstand im April 2017 auf der Social-Media-Plattform Reddit und hatte erstmals eine Laufdauer von 4 Tagen. Die Idee hinter r/Place auf Reddit war denkbar einfach, aber die Auswirkungen sollten unzählige Nutzer in den Bann ziehen.

