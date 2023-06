Rebellion der Gamer vs. die Wall Street kommt bald ins Kino: Der 1. Trailer zeigt die Star-Besetzung

Auf reddit brach 2021 das Börsenfieber aus und Gamer mischten die Wall Street mit der GameStop-Aktie auf. Noch dieses Jahr erscheint ein Film mit dem Titel „Dumb Money“, der auf den wahren Ereignissen basiert.

Anfang 2021 meinten Experten, die bekannte Ladenkette GameStop könne sich langfristig nicht halten. Grund dafür sei der digitale Verkauf von Spielen. Daher wetteten etablierte Börsenexperten auf einen niedrigen Kurs der Gamestop-Aktien.

Jedoch schlossen sich über reddit zahlreiche Gamer zusammen und machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sie kauften massenweise Game-Stop-Aktien auf. Durch Memes wuchs die Aktion immer weiter und wurde zu einem viralen Internetphänomen. Hier könnt ihr mehr zu den Ereignissen rund um die GameStop-Aktion nachlesen.

Bald erscheint ein Film, der die Geschichte um die GameStop-Aktie aufgreift. Sony Pictures Entertainment veröffentlichte nun den ersten Trailer zum kommenden Film “Dumb Money” und zeigte den Hollywood-Cast des Films in Action.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Schauspieler von Batman bis zum MCU sind dabei

Im Cast findet man zahlreiche Hollywood-Größen, die man bereits aus anderen Produktionen kennt. Dabei sind unter anderem:

Paul Dano (The Batman)

Nick Offermann (The Last of Us-Serie)

Shailene Woodly (Divergent-Reihe)

Sebastian Stan (MCU)

Seth Rogen (Der Super Mario Bros. Film)

Worum geht es in Dumb Money? Die Geschichte des Films dreht sich um Keith Gill, gespielt von Paul Dano. Er steckt als Normalverdiener sein gesamtes Geld in die Gamestop-Aktie und postet in den sozialen Netzwerken darüber.

Aus den kleinen Aktienratschlägen entwickelt sich plötzlich ein großer Internettrend und viele Hobby-Investoren werden dadurch reich. Doch dann mischen sich auch Milliardäre ein und die Wall Street wird auf den Kopf gestellt.

Wann hat Dumb Money seinen Kinostart? Der Film wird noch dieses Jahr, am 22. September 2023 in den USA seinen Kinostart haben. Der Film sollte dann auch in Deutschland kurz darauf verfügbar sein.

Wer schon davor ins Kino gehen möchte, kann sich im Juli einen neuen Film von Regisseur Christopher Nolan ansehen – der hat es jedoch ordentlich in sich:

