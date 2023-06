Der Chef von Reddit versichert, es sei alles in Ordnung – Mitarbeiter sollen nur nicht zeigen, wo sie arbeiten

Auf Reddit sind tausende Subreddits seit Montag, dem 12. Juni 2023, dunkel. Der Chef von Reddit gibt sich in einer Nachricht an die Mitarbeiter betont lässig, offenbar will er die Situation aussetzen. Allerdings richtet er eine Warnung an seine Angestellten.

Woher stammen die Informationen? Die Informationen stammen aus einer internen Mitteilung, die Steve Huffman, der CEO von Reddit, den Mitarbeitenden am Montag-Nachmittag geschickt haben soll. Darin geht er auf die Proteste von Reddit-Nutzern gegen Einschränkungen von Drittanbieter-Apps ein. (via The Verge).

Mehr als 8.000 Subreddits sind seit Montag, dem 12. Juni 2023 dunkel, die meisten von ihnen wollen am Mittwoch wieder ihre Tore öffnen. Einige Communitys planen jedoch, auf unbefristete Zeit geschlossen zu bleiben, bis Reddit die unbeliebten Änderungen zurücknimmt.

Huffman gibt sich in seinem Schreiben jedoch betont gelassen: Der Blackout habe keine Auswirkungen auf die Einnahmen und überhaupt sei alles in Ordnung. Eine Warnung gibt er den Angestellten dennoch mit auf den Weg.

Der deutsche Gaming-Subreddit r/zocken ist zwar dunkel, aber wir versorgen euch dennoch mit aktuellen Infos rund um neue Games, wie etwa Starfield:

“Wie jeder Krach auf reddit wird auch dieser vorübergehen”

Was sagt Huffman? In dem Memo spricht der Reddit-CEO von etwa 1.000 Subreddits, die derzeit privat gestellt seien. Das sei zwar eine Herausforderung, aber: Auf die Einnahmen wirke sich der Blackout nicht aus, also alles in bester Ordnung.

Der Chef bedankt sich bei seinem Team und hält sie dazu an, das Produkt, also Reddit, weiter zu verbessern. Außerdem erklärt er, man sei noch in Gesprächen mit ein paar Betreibern von Dritt-Anbieterapps und wolle Apps, die Reddit barrierefreier machen, von den Kostenerhöhungen ausnehmen.

Einige Leute seien aber so richtig sauer, so Huffman. Er rät seinen Angestellten daher zur Vorsicht bei der Kleiderwahl: Sie sollten wohl fürs Erste keine Reddit-Kleidung in der Öffentlichkeit tragen, um nicht zur Zielscheibe für die Frustration der Nutzer zu werden.

Eine Übersetzung des vollständigen Schreibens findet ihr hier:

Internes Memo von Steve Huffman

Hallo Snoos,

Seit letzter Nacht sind etwa tausend Subreddits privat. Wir gehen davon aus, dass viele von ihnen bis Mittwoch zurückkehren werden, da viele dies bereits angekündigt haben. Wir wussten zwar, dass dies kommen würde, aber es ist dennoch eine Herausforderung, und wir haben viel Arbeit vor uns. Eine Reihe von Snoos hat rund um die Uhr gearbeitet, sich an die Belastungen der Infrastruktur angepasst, sich mit den Communitys ausgetauscht und auf die unzähligen Probleme im Zusammenhang mit diesem Blackout reagiert. Vielen Dank, Team. Wir haben bisher keine nennenswerten Auswirkungen auf die Einnahmen festgestellt und werden sie weiter beobachten. Es gibt eine Menge Lärm in diesem Fall. Einer der lautesten, die wir je erlebt haben. Bitte wisst, dass unsere Teams daran arbeiten, und wie jeder Krach auf Reddit wird auch dieser vorübergehen. Das Wichtigste, was wir jetzt tun können, ist, konzentriert zu bleiben, uns auf Herausforderungen einzustellen und weiter voranzukommen. Wir müssen unbedingt das liefern, was wir versprochen haben. Die einzige langfristige Lösung ist die Verbesserung unseres Produkts, und wir haben einige kommende wichtige Mod-Tools, die sitzen müssen. Während die beiden größten Drittanbieter-Apps, Apollo und RIF, zusammen mit ein paar anderen, angekündigt haben, dass sie Ende des Monats eingestellt werden, sind wir mit einigen anderen noch im Gespräch. Und wie ich in meinem Beitrag von letzter Woche erwähnt habe, werden wir Anwendungen mit Fokus auf Barrierefreiheit ausnehmen und haben bisher Vereinbarungen mit RedReader und Dystopia getroffen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber bitte seid vorsichtig, wenn ihr Reddit-Klamotten in der Öffentlichkeit tragt. Einige Leute sind wirklich verärgert, und wir wollen nicht, dass ihr das Objekt ihrer Frustration sind. Nochmals, wir werden das schon schaffen. Vielen Dank an euch alle, dass ihr uns dabei helft.

Reddit ist ein sogenannter Social-News-Aggregator, also eine Art Diskussionsplattform, über die Nutzer Inhalte und Links teilen können. Einige nennen es liebevoll die „Startseite des Internets“. Für viele Nutzer ist die Plattform wichtig, um sich über ihre Interessen zu informieren und auszutauschen oder einfach Anekdoten zu teilen.

Gamer berichtet auf Reddit vom „Match seines Lebens“, das ihn vor 20 Jahren seinen Job kostete