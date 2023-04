Gamer berichtet auf Reddit vom „Match seines Lebens“, das ihn vor 20 Jahren seinen Job kostete

Auf Reddit teilte ein Nutzer die Geschichte, wie er vor 20 Jahren seinen Job verlor, weil er einfach zu sehr in eine Partie Madden NFL mit einem Kollegen vertieft war.

Hinweis: Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild.

Was ist das für eine Story? Der User „mypizzaproblem“ teilte am 13. April im Gaming-Subreddit die Geschichte, wie er seinen Job in einem Computerspiel-Laden verlor, weil er zu vertieft in eine Partie gegen seinen Kollegen war. Während die beiden abgelenkt waren, bediente sich ein Dieb an der Ware.

Er wollte nur einmal gegen seinen Kollegen gewinnen

Wie kam es dazu? Wie mypizzaproblem berichtet, arbeitete er als Student bei EB Games, einem Laden, der später von GameStop gekauft wurde. Ein Kollege, mit dem er sich angefreundet hatte, zeichnete sich durch seine Fähigkeiten im Football-Game Madden NFL aus.

Laut dem Reddit-User sei dieser Kollege regelmäßig zu großen Turnieren gefahren, wo er in den Top-10 landete und Preisgelder absahnte. Er habe dem Kollegen nie auch nur ansatzweise das Wasser reichen können, bis zu einer Spätschicht in der Woche nach Thanksgiving im Jahr 2003.

Es sei nicht viel los gewesen, also habe sein Kumpel ihn zu einer Partie Madden herausgefordert. Und siehe da, mypizzaproblem hatte das Spiel seines Lebens: Die ganze Zeit habe es entweder unentschieden gestanden, oder er sei nur einen Touchdown hinterher gewesen.

Wie nahm das Unglück seinen Lauf? Wer schonmal im Einzelhandel gearbeitet hat, weiß: So ziemlich alle Probleme fangen mit einem Kunden an. Der Reddit-Nutzer erinnert sich: Da sei ein älterer Mann gewesen, der eine Xbox für seinen Enkel habe kaufen wollen. mypizzaproblem habe also die Tür zum Lager aufgesperrt, sich die Konsole geschnappt und abkassiert, dann sei er zu seinem Match zurückgekehrt.

Nach einer Weile habe ein weiterer Kunde den Laden betreten, ein Mann mittleren Alters im Anzug. Der habe sich eine Weile umgesehen, während die beiden zockten und sei dann gegangen.

Wie ging die Partie aus? Obwohl er sich wacker geschlagen hatte, sei mypizzaproblem seinem Kollegen schließlich haarscharf unterlegen. Die beiden machten den Laden dicht und gingen nachhause, ohne zu bemerken, dass etwas nicht stimmte.

Touchdown-Jubel wird Gamer zum Verhängnis

Was geschah wirklich an dem Abend? Am nächsten Tag sei der Reddit-Nutzer an der Uni gewesen, als er ominöse Nachrichten von einem weiteren Kollegen bekam: Warum stimme die Inventur nicht? Und nach einer Überprüfung der Sicherheitsaufzeichnungen: „Ohhh, ihr seid geliefert.“

Wie sich herausstellte, habe der Anzugträger offenbar bemerkt, wie vertieft die beiden Gamer gewesen seien. Da habe er sich in den hinteren Teil des Ladens geschlichen, wo die Tür zum Lagerraum noch immer aufgesperrt gewesen sei, und Game Boy SPs im Wert von 1.000 US-Dollar mitgehen lassen.

Wie verlor er schließlich seinen Job? Laut mypizzaproblem habe der Bezirksleiter kommen müssen, um das Filmmaterial der Sicherheitskameras zu sichten. Anschließend habe er es einzeln mit den beiden Gamern besprochen.

Der Reddit-Nutzer wähnte sich zunächst in Sicherheit, denn die Aufnahmen zeigten nur seinen Kumpel, während er selbst von einem Werbebanner verdeckt gewesen sei. Nochmal Glück gehabt? Nein, sein eigener Übermut wurde ihm wohl zum Verhängnis.

Denn bei jedem Touchdown, den er erzielte, sei der Gamer jubelnd aufgesprungen, direkt ins Sichtfeld der Kamera.

Wie ging die Geschichte aus? Laut mypizzaproblem seien beide fristlos entlassen worden, hätten aber schnell neue Jobs gefunden. Laut seinem Profil arbeitet er mittlerweile in der Filmindustrie. Der Job im Spieleladen sei – abgesehen von der katastrophalen Bezahlung – dennoch sein Lieblingsjob gewesen.

Die Aufnahmen der Sicherheitskamera seien später bei einer Manager-Konferenz in Las Vegas gezeigt worden: Als Lektion dafür, was man nicht tun sollte.

