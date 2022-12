User baut Gaming-PC, lässt reddit über Aussehen entscheiden – Geht genau so aus, wie ihr es euch denkt

Was passiert, wenn man die Community über das Aussehen eines Gaming-PCs entscheiden lässt? Mit Sicherheit nichts Gutes, wie ein Nutzer jetzt erfahren durfte. Denn tausende Kommentare geben ihm mehr oder weniger sinnvolle Hinweise und Ideen auf den Weg.

Wer sich einen Gaming-PC zusammenbaut, der muss sich auch Gedanken über das Aussehen machen. Möchte man etwa RGB im Inneren verbauen oder setzt man lieber auf schlichte innere Werte?

Ein Nutzer dachte sich jetzt wohl: Ich hole mir Ideen aus der Community, wie ich meinen neuen Gaming-PC verschönern könnte. Doch mit der anschließenden Resonanz hatte er wohl nicht gerechnet. Mit den Ideen wohl schon eher.

Gamer baut „überraschend guten PC“ für 300 €, aber schummelt dabei etwas

Umfrage zu Gaming-PC hat mittlerweile mehr als 3.000 Kommentare

Was ist genau passiert? Der Nutzer zThrice hatte auf reddit die Community dazu aufgefordert, ihm beim Aussehen seines neuen Gaming-PCs zu „helfen.“ Der Thread zeigt ein Bild von seinem fertigen System und den Satz: „Der erste Kommentar entscheidet, welches Schmuckstück oder welcher Gegenstand in mein neues Gehäuse kommt.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In einem späteren Kommentar hat er auch noch ein paar „Regeln“ für den Wettbewerb ergänzt:

Es sollte leicht erreichbar und kaufbar sein

Es sollte außerdem preiswert sein, da sich der Nutzer keinen Diamanten in den Rechner legen möchte.

Im besten Fall ist der Vorschlag weiß oder zumindest überwiegend weiß, damit der Schmuck auch zur Innenausstattung passe.

Außerdem sollte der Gegenstand in den USA legal sein.

Was ist der aktuelle Stand? Mittlerweile hat der Artikel mehr als 7.000 Upovtes erhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 8.12.22) sind unter dem Thread mehr als 3.000 Kommentare. Reddit hat mittlerweile abgeschaltet, dass man sehen kann, welcher Kommentar derzeit am stärksten ist: „Dieser Beitrag ist im Wettbewerbs-Modus: Die Kommentare sind willkürlich angeordnet, die Anzahl an Votes ist ausgeblendet.“

Die „Empfehlungen“ für den Gaming-PC sind mal mehr oder weniger empfehlenswert

Wie „empfiehlt“ die Community? Die meisten Nutzer finden die Aktion ausgesprochen komisch und entsprechend viele verrückte Ideen gibt es. Ein paar Empfehlungen, wie etwa eine gute Soundkarte oder ein besseres Lüfterdesign, gehen unter. Die Meinungen gehen aber weit auseinander:

Die einen empfehlen ihm eine bessere Ausstattung. Eine bessere CPU, mehr Gehäuselüfter oder gleich eine neue CPU.

Andere haben als Tipp, er solle ein Foto von einem beliebten Schauspieler oder einer Figur wie Keanu Reeves oder Shreck reinkleben.

Etliche andere meinen, er solle doch Sexspielzeug in seinem Gehäuse unterbringen und stellen hier diverse Ausführungen vor.

Wie geht die Sache weiter? Bisher ist es noch nicht bekannt, wann die Umfrage für das System endet und was am Ende in dem Gehäuse platziert oder verbaut wird. Bis dahin könnt ihr natürlich auch selbst auf reddit Kommentare up- oder downvoten.

Falls ihr weitere verrückte oder absurde Ideen sucht: Ein YouTuber hat jetzt ein Klo in einen Gaming-PC verwandelt. Wie sinnvoll das ist, könnt ihr nach dem Lesen selbst entscheiden:

YouTuber verwandelt sein Klo in einen echten Gaming-PC – Sogar die Spülung funktioniert