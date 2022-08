YouTuber verwandelt sein Klo in einen echten Gaming-PC – Funktioniert sogar

Wie findet ihr das Setup? Hättet ihr gedacht, dass sowas möglich ist? Und würdet ihr euch auch so einen krassen Gaming-PC zulegen und eure Freunde damit ins Staunen versetzten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren.

Zusätzlich wurde noch ein ausklappbarer Tisch für die Maus und einen Monitorhalter an die Wand geschraubt. Schließlich soll es dem stillen Örtchen ja an nichts fehlen. Zum Erstaunen hat der PC am Ende sogar funktioniert.

Wie hat der YouTuber das geschafft? Um sein Klo in einen funktionstüchtigen PC-Tower umzubauen, musste dieser erst ausgebaut werden. Dabei meinte der YouTuber selbst, er habe dabei sogar gelernt, wie man klempnert. Danach wurde ein quadratisches Fenster in den Spülkasten geschnitten, damit man die Komponenten und den Spülmechanismus auch sehen kann.

In YouTube werden viele Gaming-PCs in Windeseile vor laufender Kamera aufgebaut. Ein Tech-Experte hat es jedoch auf die Spitze getrieben und sein Klo als PC-Gehäuse verwendet. Sogar die Spülung funktioniert. Wir zeigen euch, wie er auf diese verrückte Idee kam und sie umgesetzt hat.

