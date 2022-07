Kreativer Spieler verbessert sein Setup für die Xbox mit nur 50 € – Baut sich Hardware aus Lego

Ein Gamer wollte sich keine teure Hardware für sein Setup kaufen. Stattdessen hat er „nur“ 50 Euro investiert und präsentiert das faszinierende Ergebnis der Community. Die zeigt sich davon beeindruckt.

Wer sein Gaming-Setup verbessern oder aufrüsten will, kann sich jede Menge coole Hardware und Gadgets kaufen.

Doch vor allem besondere Hardware wie Lenkräder kosten häufig viel Geld. Ein User war nicht bereit, viel Geld in Hardware zu stecken. Stattdessen hat er sich einfach mit LEGO ein passendes Lenkrad und Pedale für seine Xbox gebaut.

User baut mit LEGO Lenkrad und Pedale für Xbox

Was hat der User genau gemacht? Der Gamer hat sich eine Kiste mit LEGO aus seiner Kindheit geschnappt und damit ein Lenkrad sowie Pedale aus Lego gebaut. In einem Kommentar erklärt er, dass er für das gesamte Ergebnis nur 50 Euro investiert hätte.

Dafür ist das Setting jedoch beeindruckend. So zeigt er in einem Video, wie er das Fahrzeug auf der Xbox mit seinem LEGO-Lenkrad drehen kann und mit seinen Pedalen die Geschwindigkeit erhöhen kann.

Das vollständige Setting kann man sich auf Reddit in einem kurzen Video ansehen, welches wir hier für euch einbetten:

Leider erklärt er in seinem Post nicht, wie er sein LEGO-Setup genau gebaut hat. So gibt es derzeit auch keine Anleitung für interessierte Gamer, die das Setting vielleicht gerne nachbauen möchten. Falls ihr also beeindruckt seid und sowas auch bauen wollt, dann müsst ihr euer Spielzeug wieder aus dem Keller holen und selbst kreativ werden.

In einem weiteren Post erklärt er übrigens, dass er bereits viel Ahnung von Technik und Fahrzeugen hat. So wolle er in ein paar Wochen mit einem Studium zum technischen Spezialisten für Autos beginnen. Außerdem arbeite er gerade in einer Autowerkstatt.

Die Community zeigt sich von dem Setting beeindruckt

Wie reagieren die User? Viele User zeigen sich von dem Einfallsreichtum und dem LEGO-Setup beeindruckt.

Einige User spotten aber, dass die Person nur deswegen kein Geld für richtige Hardware habe, weil er stattdessen sein ganzes Geld in LEGO investiert habe. Denn LEGO kann je nach Modell sehr teuer werden. Doch der pfiffige Erfinder erwidert, dass er das meiste LEGO zu Geburtstagen erhalten hätte und er selbst nur wenig davon gekauft habe.

Auch andere zeigten bereits, dass man mit LEGO sein Setup verbessern kann. Ein User hat sich beispielsweise einen besonders irren Trick ausgedacht und seine Gaming-Maus mit LEGO verbessert.