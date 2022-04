User verbessert beliebteste Gaming-Maus mit LEGO, erschafft ein Monster – „Das ist unglaublich!“

Kann man eine tolle Gaming-Maus noch besser machen? Ein User hat das ausprobiert und das Ergebnis ist fast zu gut. Ein Clip aus Overwatch sorgt für Aussehen.

Wie kann man eine der besten Gaming-Mäuse der Welt noch besser machen? Das hat sich wohl auch ein User gedacht. Denn ein Bastler hat die G502 Hero, die laut Logitech die beliebteste Gaming-Maus der Welt ist, mit LEGO modifiziert (via logitech.com).

Das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend. Denn der Aufwand ist ziemlich gering, das Resultat dafür umso besser. Auch wenn sich einige fragen, ob so ein Lifehack nicht Betrug sei.

User verbaut LEGO-Motor in Logitechs G502 Hero

Das hat der User gemacht: Der User hat in einem Twitter-Post erklärt, dass er einen kleinen Motor an das Mausrad der G502 Hero aus LEGO angebracht habe. Er macht sich dabei einer Besonderheit der G520 Hero zunutze: Denn bei der G502 Hero könnt ihr zwischen einem gerasterten und einem freilaufenden Mausrad wählen. Mittlerweile verbaut sogar Razer in seiner neuen Maus ein freilaufendes Mausrad, weil dieses Mausrad alle super finden.

Um den Motor besser steuern zu können, habe er die Konstruktion an einem Handschuh befestigt, den er nach Belieben an- und ausziehen könne. Das Ergebnis könnt ihr euch auf Twitter ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was genau bringt das? In seinem Test mit dem Motor spielt er Mercy. Das ist ein Supporter aus dem Shooter Overwatch von Blizzard.

Der Bastler hat sowohl ihre heilenden und schadensverstärkenden Fähigkeiten an das Mausrad gebunden. Der Motor dreht nun wiederum das freilaufende Mausrad durchgängig, und wechselt so ständig schnell zwischen Angriffs- und Heilungsboost, sodass das unterstützte Ziel beide Buffs bekommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Der Clip ließ einige Nutzer fassungslos zurück: So kann man Mercy normalerweise nicht spielen.

Wie sind die Reaktionen? Die Leute zeigen sich sowohl überrascht als auch fassungslos. So schreibt jemand auf Twitter als Kommentar, dass das „einfach unglaublich“ ist, was er mit seiner Maus angestellt habe. Andere sind sich nicht so sicher, ob das wirklich legal sein kann, was der User da mit seiner Maus angestellt habe.

SteelSeries Rival 5 vs Logitech G502 Hero – Schlägt die neue Rival die meistverkaufte Maus der Welt?

Die G502 Hero gehört zu den meistverkauften Mäusen der Welt

Was macht die G502 Hero so beliebt? Auf Amazon ist die G502 Hero ein absoluter Bestseller und gehört regelmäßig zu den meistverkauften Gaming-Mäusen. Logitechs G502 Hero hat den Vorteil, ein starker Allrounder zu sein: Die Maus hat sich auf kein bestimmtes Spiel oder Genre festgelegt, sondern bietet mit vielen Tasten jede Menge Möglichkeiten, wenn ihr sie auf euren Spielstil einstellen wollt:

Zockt ihr gerade einen Shooter, dann nehmt ihr die Gewichte aus der Maus und konfiguriert etwa den Sniper-Button oder legt auf die zusätzlichen Tasten Gadgets oder eure Zweitwaffe.

Spielt ihr lieber ein MMORPG, dann könnt ihr wichtige Zauber oder Fähigkeiten auf die Tasten auf der Maus legen.

Aktuell bekommt ihr die Maus dank Oster-Angeboten auf Amazon übrigens richtig günstig. Solltet ihr gerade Interesse an der G502 Hero haben, dann bekommt ihr die Gaming-Maus gerade nur für 36 Euro:

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Es ist nicht das erste Mal, dass ein User Logitechs G502 Hero umbaut oder ihr ein völlig anderes Aussehen gibt. Denn ein User hatte die G502 Hero in einen Bogen umgebaut, mit dem man wirklich zocken kann. Die Story zur Bogen-Maus und wie sie funktioniert, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen:

Spieler baut beliebte Gaming-Maus in einen Bogen um, schwärmt von Erfahrung