So will Razer seine beste Gaming-Maus noch besser machen – Die Basilisk V3

Welche Konkurrenz gibt es? Logitechs G502 Hero ist weiterhin die stärkste Konkurrenz für die Basilisk-Serie und die Basilisk-Maus wird durchaus auch mal als „G502-Klon“ bezeichnet (via computerbase.de ). Beide Mäuse bieten gleich viele Tasten, einen Highend-Sensor und richten sich an alle gängigen Grifftypen unter Gamern.

So schreibt etwa der Tester von Gamers.at, dass Razer seine Maus sinnvoll überarbeitet habe (via gamers.at ). Die bisher gute Ergonomie bleibe unangetastet, dafür bekomme man einen verbesserten Sensor und eine starke Verarbeitung. Die Maus sie weiterhin ein „Top-Nager für Gamer“, zumindest wenn man Rechtshänder ist, denn die Maus gebe es weiterhin nicht für Linkshänder.

Die ersten Magazine konnten die Maus bereits testen. In den ersten Reviews kommt die neue Maus von Razer durchaus positiv an.

Razer hat den offiziellen Nachfolger der Basilisk V2, die V3, vorgestellt. Mit ihren 11 programmierbaren Tasten richtet sich die Basilisk V3 vor allem an User, die eine Allrounder-Maus suchen und damit an die, die sich nicht auf ein Spiel festgelegt haben.

