Außerdem erklären wir euch anschließend, welche Maus das Duell am Ende gewinnt. Abschließend erläutern wir, welche Maus sich für welchen User am ehesten eignet.

Logitech hat sich für gummierte Seitenflächen entschieden, die für einen zusätzlichen Grip sorgen sollen. In der Praxis sind diese rutschfest, bei der Rival 5 haben wir solche Gummierungen jedoch nie vermisst. Die raue Oberfläche der Rival 5 gefällt uns in der Praxis besser als die glatte Oberfläche der G502 Hero.

Auf diese Technik setzt die G502 Hero: Logitech verbaut in der G502 Hero seinen HERO-Sensor. Mit einer Auflösung von 16.000 DPI, die mit einem Software-Update auf 25.600 erhöht worden ist, einer Beschleunigung von 40G, sowie einer Abfragerate von 1000 Hz pro Millisekunde bietet Logitech den aktuell besten Sensor aus dem eigenen Haus an.

Logitech hat jede Taste durchnummeriert und beschriftet, was in der Praxis keine Rolle spielt, da die Zahlen weder beleuchtet noch spürbar sind.

In diesem Abschnitt schauen wir uns den Aufbau und die Technik der beiden Gaming-Mäuse an. Dabei gehen wir auf den Sensor, die Tasten und auch die Verarbeitung ein und vergleichen abschließend die beiden Geräte miteinander.

So sieht die G502 Hero aus: Logitechs Gaming-Maus ist ebenfalls in einem schlichten Schwarz gehalten. Mit der G502 Special Edition und der G502 K/DA-Edition gibt es mittlerweile auch zwei andere Design-Varianten, die aber beide deutlich teurer als die schwarze Variante sind.

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem Design der Rival 5 und der Logitech G502 Hero. Wie sehen die Mäuse aus? Wir schauen uns die RGB-Beleuchtung an und erklären, ob die Mäuse zum Beispiel Indikatoren (Lichter) für DPI-Einstellungen bieten.

MeinMMO hat jetzt sowohl die G502 Hero als auch die Rival 5 ausführlich im Test miteinander verglichen und sie ausgiebig in der Praxis nutzen können. In unserem Artikel stellen wir euch die beiden Mäuse vor und vergleichen sie miteinander.

An der Position des starken Allrounders auf dem Mäuse-Markt steht aktuell Logitechs erfolgreiche G502 (Hero). SteelSeries hatte in seiner Vorstellung bewusst seine neue Rival 5 der G502 gegenüber gestellt und vor allem das geringe Gewicht betont.

Insert

You are going to send email to