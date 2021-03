Was denkt ihr? Fehlt euch diese Hanzo-Gaming-Maus noch in eurer Sammlung oder haltet ihr das für ein interessantes Gimmick?

Kann man die Maus irgendwo kaufen? Es handelt sich um eine Modifikation einer Logitech G502, es ist also sehr unwahrscheinlich, dass ihr diese Maus irgendwo kaufen könnt. Die Logitech G502 Hero findet ihr übrigens in der MeinMMO Maus-Bestenliste von 2021 .

Wie funktioniert die Maus? Wenn man an der Bogensehne zieht, betätigt man die linke Maustaste. Zieht man an der Sehne, hält man die Maustaste gedrückt und lädt in Overwatch den Bogen auf.

Ein Spieler hat seine Logitech G502 in einen Bogen umgebaut. Die Maus sieht nicht nur cool aus, sondern man kann damit auch wirklich spielen. Der User zeigt in seinem Video, wie er mit der “Hanzo-Bogen-Maus” Overwatch spielt.

