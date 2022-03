Wie gut ist eine Gaming-Maus, die Gamer auf Amazon wie verrückt kaufen?

Wie gut ist eine Gaming-Maus, die gleich dreimal in den Bestsellern von Amazon vertreten ist? MeinMMO hat sich die Maus einmal angesehen.

Was sind das für Bestseller? Der Händler Amazon erstellt für verschiedene Produkte und Kategorien sogenannte „Bestseller“. Diese Zahlen basieren auf den meisten Bestellungen und werden stündlich von Amazon aktualisiert. Hier lässt sich daher gut ausmachen, welche Produkte gerade bei potentiellen Kunden hoch im Kurs stehen.

Aktuell steht unter Kunden eine bestimmte Gaming-Maus von Logitech hoch im Kurs. Und das nicht nur einmal, denn die Maus ist gleich dreimal in den Top-10 vertreten.

Logitechs Gaming-Maus gilt als absoluter Allrounder für etliche Spiele

Was ist das für eine Maus? Die aktuell meistverkaufte Maus auf Amazon ist aktuell die G502 Hero. Sie ist gleich in drei verschiedenen Varianten auf Amazon vertreten:

Einmal als Version mit deutscher Verpackung

Ein weiteres Mal als Version mit EU-Verpackung

Ein drittes Mal als Wireless Variante (Lightspeed)

Interessant ist, dass es zwischen der deutschen und der EU-Version keinen wirklichen Unterschied gibt. Nur die Verpackung sieht etwas anders aus, die Maus ist jedoch identisch. Fakt ist, dass die Maus von vielen Kunden gern und oft gekauft wird.

Die G502 Hero ist gleich dreimal vertreten: Platz 1, Platz 2 und noch einmal Platz 7.

Was ist der Vorteil der Maus? Logitechs G502 Hero hat den Vorteil, ein starker Allrounder zu sein: Die Maus hat sich auf kein bestimmtes Spiel oder Genre festgelegt, sondern bietet mit vielen Tasten jede Menge Möglichkeiten, wenn ihr sie auf euren Spielstil einstellen wollt:

Zockt ihr gerade einen Shooter, dann nehmt ihr die Gewichte aus der Maus und konfiguriert etwa den Sniper-Button oder legt auf die zusätzlichen Tasten Gadgets oder eure Zweitwaffe.

Spielt ihr lieber ein MMORPG, dann könnt ihr wichtige Zauber oder Fähigkeiten auf die Tasten auf der Maus legen.

Diese Flexibilität macht die Gaming-Maus von Logitech auch so beliebt unter den Gamern. So beliebt, dass ein User sogar hingegangen ist und die G502 Hero in einen Bogen umgebaut hat, mit dem man wirklich zocken kann.

Spieler baut beliebte Gaming-Maus in einen Bogen um, schwärmt von Erfahrung

Wie gut ist die Maus? MeinMMO zählt die Logitech G502 Hero zu den aktuell besten Gaming-Mäusen, die ihr für euer Gaming-Setup kaufen wollt. Das liegt sowohl an den vielen Funktionen als auch am richtig guten Sensor. Das Gewichtssystem ist ein nettes Gimmick, haben wir in der Redaktion in der Praxis jedoch nur selten verwendet.

Solltet ihr euch also noch auf kein Genre festgelegt haben oder sucht einfach nach einer flexiblen Maus, die viele Möglichkeiten bietet, dann ist die G502 Hero auch heute noch eine echte Empfehlung. Vor allem, weil ihr die Maus für aktuell 39,99 Euro bekommt, was der aktuelle Bestpreis für das Gerät ist.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Der bekannteste Klon der G502 Hero schafft es noch in die Top 20

Die Razer Basilisk V3 landet bei den Bestsellern auf Amazon auf Platz 11 und rutscht damit knapp aus den Top-10. Die Basilisk-Reihe von Razer wird immer als Klon der G502 Hero bezeichnet, da sie die gute Ergonomie der Logitech-Maus geschickt nachahmt. Mit der V3 hatte Razer jetzt sogar versucht, das einzigartige, freilaufende Mausrad der G502 nachzuahmen.

Welche Alternativen gibt es noch? Eine weitere Alternative wäre die Rival 5 von SteelSeries. Diese Maus ist zwar nicht in den Top-20 von Amazon vertreten, gilt aber dennoch als gute Alternative. Denn die Rival 5 ist mit 85 g deutlich leichter als die G502 Hero. Dafür sind einige Tasten schlechter zu erreichen als bei der Konkurrenz von Logitech.

Wie gut sich die direkte Konkurrenz der G502 Hero im ausführlichen Test schlägt, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen. Denn wir haben die beiden Gaming-Mäuse miteinander verglichen und verraten euch, welche Maus besser ist oder sich besser für euch eignen könnte:

Schlägt die neue Rival 5 die meistverkaufte Maus der Welt?