Ein YouTuber baut einen funktionierenden Raketenwerfer aus Halo – Community ist von seiner Arbeit schwer beeindruckt

Im Video könnt ihr sehen, wie beeindruckend das fertige Gerät ist. Doch das finale Ergebnis ist noch nicht perfekt. Denn die Raketen fliegen nicht genau in die Richtung, in welche es der YouTuber hätte. Er erklärt aber, dass er sein Projekt noch weiter verfeinern wolle.

Wie genau funktioniert das Gerät? Jairus hat die Waffe komplett entwickelt und gebaut und auch die Munition, kleine Raketen, selbst hergestellt. Der YouTuber kann mit der Waffe also keine echte Munition verschießen. Und auch in die Raketen hat er viel Zeit investieren müssen. Denn die Raketen müssen in eine Richtung fliegen und dürfen sich nicht wild um die eigene Achse drehen. Jairus hat daher versucht, die Waffe und ihre Ausrüstung so perfekt wie möglich hinzubekommen.

Der bekannte YouTuber „Jairus of All“ (450.000 Abonnenten) hat jetzt in einem Video eine selbst gebaute Waffe vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Raketenwerfer aus dem Spiel Halo. Und die Waffe ist ziemlich groß und kann tatsächlich Raketen verschießen – zumindest versucht der YouTuber es.

