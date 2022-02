YouTuber zeigt, wie ihr mit einem einzigen Kabel euren Gaming-PC ruinieren könnt

In dem meisten Fällen ist erst einmal weder das Kabel, Amazon, noch der Anbieter Schuld. Denn vielen Usern ist gar nicht klar, dass sie das Kabel und ihr Netzteil einer viel zu hohen Last aussetzen. Dem Anbieter kann man vorwerfen, dass er nicht darauf hinweist, dass das Kabel für den Zweck gar nicht geeignet ist.

Auf reddit und auf Amazon häufen sich negative Kritiken über „schlecht verarbeitete“ Kabel (via reddit.com ). In dem reddit-Post könnt ihr euch auch einen geschmolzenen Adapter samt Karte ansehen.

Was passiert, wenn man so ein Kabel nutzt? Im besten Fall stürzt euch nur die Grafikkarte ab. Wenn ihr aber Pech habt, schmort euch das Kabel durch und im schlimmsten Fall habt ihr einen Schwelbrand im Rechner.

Der YouTuber zeigt das auch in seinem Video: Unter Last wird der Adapter warm bis heiß und die Temperaturen des Adapters steigen auf über 50 Grad. Doch nicht nur der Adapter wird belastet. Auch das Netzteil wird sehr heiß und wird von der Aktion unter Druck gesetzt. Das Video haben wir hier für euch eingebettet.

Doch laut dem YouTuber „Dawid Does Tech Stuff“ kann so ein Adapter echt fatale Folgen haben. Der YouTuber testet regelmäßig PC-Hardware wie etwa, ob es sich lohnt Gaming-PCs bei chinesischen Anbietern zu kaufen.

Um was für Anschlüsse geht es überhaupt? Viele moderne Grafikkarten benötigen einen zusätzlichen Stromanschluss. Dafür wird dann ein 8-Pin-Kabel vom Netzteil direkt an die Grafikkarte angeschlossen.

Ein YouTuber hat jedoch gezeigt und erklärt, warum diese Adapter eine echte Gefahr für eure Hardware sein können. Denn vielen Usern ist überhaupt nicht klar, welche Risiken von so einem Adapter ausgehen können. Vor allem in einer Zeit, wo Grafikkarte viel zu teuer oder kaum erhältlich sind .

