YouTuber kauft für 1400 Dollar Gaming-PC bei China-Shop Aliexpress – so viel Stress hat er damit

Ein YouTuber kauft auf Aliexpress für 1400 Dollar einen Gaming-PC. Doch der hat weniger Freude damit, als er sich erhofft hatte. Denn er wird mit einer ganzen Menge Probleme konfrontiert.

Darum geht’s: Der YouTuber Dawid Does Tech Stuff stellt in seinem Kanal regelmäßig Gaming-PCs und insbesondere Fertig-PCs (Pre-Builds) vor. Diese PCs nimmt er auseinander und testet diese auf ihren Wert.

In seinem aktuellen Video hat sich Dawid einen Fertig-PC für 1400 US-Dollar auf Aliexpress gekauft. Der PC wird immerhin mit i7-10700K und RTX 2060/2070 Super beworben, was für den Preis erst einmal nach einem guten Deal klingt.

Wer ist Aliexpress? Aliexpress ist eine Online-Einzelhandelsplattform, die kleinen Unternehmen in China und anderen Ländern ermöglicht, international Produkte für Online-Käufer anzubieten. Einige bezeichnen Aliexpress auch als chinesisches Ebay. Ähnlich wie auf Ebay treiben sich hier jede Menge Händler herum, die mal mehr oder weniger bekannt sind.

Er selbst erklärt in der Video-Beschreibung, dass der Fertig-PC eine “Achterbahn der Gefühle” für ihn gewesen sei. Was er alles erlebt hat, stellen wir euch in unserem Artikel vor.

Das gesamte Video von Dawid haben wir euch in diesem Artikel eingebettet. Hier könnt ihr ihm selbst dabei zusehen, wie er mit mehr oder weniger großer Begeisterung den PC auseinander nimmt:

Fertig-PC für 1400 US-Dollar stellt YouTuber vor Herausforderungen

Das Paket mit dem Gaming-PC kommt gut verpackt beim YouTuber an. Schon beim ersten Blick fallen Dawid einige Probleme auf.

Diese Probleme gibt es mit dem PC:

Die Wasserkühlung ist nicht fest mit dem Gehäuse verschraubt. Hier stellt er im Nachhinein fest, dass hierfür auch das schlechte Gehäuse verantwortlich ist.

Der Rechner hat 2-Riegel-Arbeitsspeicher verbaut. Diese stecken aber in den falschen Ram-Slots des PCs.

Im PC ist eine RTX 2060 verbaut. Diese ist aber schon einmal verwendet worden, wie der YouTuber feststellt.

Der Hersteller ist sehr großzügig mit der Wärmeleitpaste gewesen, denn diese ist auch auf dem Gehäuse, dem Mainboard und dem Arbeitsspeicher verteilt (5:19 und 7:20 im Video zu sehen). Auf dem Prozessor ist ebenfalls viel zu viel davon gelandet.

Das Mainboard und das Netzteil seien beide von guter Qualität. Das Kabelmanagement ist aber skurril und mehr pragmatisch als sinnvoll gedacht.

Als er den PC startet, bekommt er ein chinesisches Windows. Nach einer Neuinstallation hat er mit Bluescreens zu kämpfen. Das Problem war laut YouTuber ein Arbeitsspeicher-Riegel, der wohl kaputt gewesen sei.

So sieht der Gaming-PC aus nach einigen Anpassungen aus, den der YouTuber Dawid für 1400 US-Dollar gekauft hat.

Welche Performance hat der PC? Die Leistung des Geräts ist für seine Verhältnisse ziemlich vernünftig. Das zeigt der YouTuber auch an seinen Benchmarks:

Far Cry 5 (1080p, Ultra) Avg: 105 Fps 1%: 70 Fps

Shadow of the Tomb Raider (1080p, Highest) Avg: 114 Fps 1%: 87

Rainbox Six Siege (1080p, V. High) Avg: 230 Fps 1%: 153

Auch die Performance der Wasserkühlung ist ordentlich. Grafikkarte und Prozessor bleiben beim Gaming bei rund 60 Grad, was gute Zahlen sind.

Das ist sein Fazit: Am Ende des Videos erklärt er noch einmal, dass der PC eine “Achterbahn der Gefühle” gewesen sei. Zu Beginn sei er enthusiastisch an die Sache herangegangen. Doch die Probleme mit dem Arbeitsspeicher und die fehlerhaft montierte Wasserkühlung hätten ihn viel Zeit und Nerven gekostet. Insgesamt sei er überrascht, dass es doch nicht so schlimm gewesen sei, wie er befürchtet hatte.

Sein neustes Projekt soll ein 400-Dollar-PC sein, den er sich ebenfalls bei Aliexpress bestellen möchte. Nachdem er so viel Freude mit dem letzten Build hatte, möchte er nun herausfinden, was ein Käufer für 400 US-Dollar bekommt.

Diese Baufehler aus dem Video solltet ihr vermeiden

Das solltet ihr beim Zusammenbau beachten: Die Fehler, die Dawid in seinem Video am Computer bemängelt, solltet ihr jedoch bei eurem Selbst-Bau ebenfalls beachten. Denn viele dieser Fehler machen euch sonst beim Zusammenbau das Leben schwer:

So solltet ihr beim Zusammenbau darauf achten, die Arbeitsspeicher-Riegel in die richtigen Slots zu stecken.

Mit Wärmeleitpaste solltet ihr sehr sorgsam umgehen. Hier ist häufig weniger besser als mehr. Denn Wärmeleitpaste soll nur die Unebenheiten auf dem Prozessor ausgleichen und nicht das gesamte System bedecken.

Schraubt alle Teile am Gehäuse fest, dass nichts vor sich hin wackelt. Hier ist es bereits hilfreich, im Voraus zu schauen, welche Teile ihr verbauen wollt, bevor ihr euer Gehäuse kauft.

Sucht ihr nach hilfreichen Tipps, dann schaut in die ausführliche PC-Bauanleitung bei der GameStar. Hier werdet ihr Schritt für Schritt an die Hand genommen.

Mehr Tipps zum Selbstbau-PC: Wir von MeinMMO haben ebenfalls ein paar Tipps für euch, wenn ihr euch einen PC zusammen bauen wollt. Diese 7 Tipps vor dem PC-Bau solltet ihr beachten. Hier erklären wir euch unter anderem, warum ihr beim Netzteil kein Geld sparen solltet und ihr lieber etwas mehr zahlen solltet. Auch solltet ihr euch genügend Zeit nehmen, wenn ihr euren PC zusammen bauen wollt.