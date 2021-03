Jeder Gamer benötigt eine Grafikkarte für seinen PC, wenn er richtig zocken möchte. Doch was ist für euch das wichtigste Kaufkriterium? Das will MeinMMO von euch in einer Umfrage wissen.

Wollt ihr neue Games in hoher Auflösung zocken, dann braucht ihr eine flotte Grafikkarte. Denn ohne die Power eurer GPU funktionieren viele Spiele nicht, sehen schrecklich aus oder laufen nicht flüssig.

In einer anderen Umfrage hattet ihr uns bereits erzählt, dass ihr viel Geld für eine Grafikkarte ausgeben würdet. Das liegt auch daran, weil die Preise durch die geringe Verfügbarkeit aktuell ansteigen. Hinzu kommt hier auch die Knappheit bei Halbleitern, die alle Hersteller von Grafikkarten und Konsolen betrifft.

Das wollen wir heute von euch wissen: Was spielt abseits der hohen Preise und der Leistung der Grafikkarte für euch die größte Rolle? Hier sind ein paar Gedanken, die wir euch zu den Fragen mit auf den Weg geben wollen:

Stellt ihr euren PC so auf, dass ihr beim Zocken in euer Gehäuse schauen und euch so an cooler Beleuchtung ergötzen könnt? Oder ist euch RGB-Beleuchtung total egal und ihr wollt einfach nur Leistung.

Wie wichtig ist euch Raytracing? Ist das für euch nur ein nettes Gimmick oder ist es euch wichtig, dass eure (zukünftige) Grafikkarte das kann?

Habt ihr einen Lieblingshersteller, von dem jedes Mal eure Grafikkarte sein muss, weil ihr dort schon seit 10 Jahren eure Komponenten kauft?

Kauft ihr eine Grafikkarte wegen ihrer Funktionen? Ein Hersteller hat ein besonders intuitives Betriebssystem für seine Grafikkarte entwickelt, ihr schätzt möglicherweise das Übertaktungspotenzial bei eurem Pixelbeschleuniger oder benötigt ihr viele bestimmte Anschlüsse?

Wie können Grafikkarten aussehen? Mehrere Beispiele für verschiedene Grafikkarten könnt ihr euch in der folgenden Bildergalerie ansehen.





Mehrere Grafikkarten verschiedener Hersteller (ASUS, Sapphire, MSI)

Viele Faktoren spielen beim Kauf einer Grafikkarte eine Rolle

Die Hersteller setzen auf ein sehr unterschiedliches Aussehen und bieten je nach Serie auch unterschiedlich viele Funktionen. Je nach Modell kommt auch ein anderes Lüftungssystem zum Einsatz. Durch umfangreiche Lüftungssysteme kann eine Grafikkarte auch schnell breit und lang werden.

Ein besonderer Fall ist außerdem Raytracing. Mittlerweile unterstützen auch AMD-Grafikkarten Raytracing, doch Nvidia hat mit DLSS weiterhin in Sachen Raytracing die Nase vorn. Hier möchte AMD mit FidelityFX Super Resolution eine ähnliche Möglichkeit bieten. AMD hatte aber jetzt erklärt, dass FidelityFX Super Resolution vermutlich erst Ende 2021 kommen wird (via GameStar.de). Hinzu kommt, dass wir aktuell nicht wissen, wie leistungsfähig AMDs DLSS-Pendant am Ende wirklich ist.

Was ist DLSS und FidelityFX Super Resolution? Mit Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) wird das Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung berechnet und per KI-Algorithmus zu einer höheren Auflösung wie etwa 4K skaliert, um die FPS zu steigern. Bei der Mit Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) wird das Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung berechnet und per KI-Algorithmus zu einer höheren Auflösung wie etwa 4K skaliert, um die FPS zu steigern. Bei der RTX 3060 liegt der Leistungsgewinn bei bis zu 30 %. AMD möchte mit FidelityFX Super Resolution eine ähnliche Technik bieten und eine Lücke schließen.

Eure Meinung ist gefragt

Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Wahl wie immer in dem Umfrage-Tool in diesem Artikel treffen. Außerdem könnt ihr unter unserem Artikel mit anderen Lesern diskutieren. Achtet darauf, dass ihr nur eine Stimme abgeben könnt. Danke fürs Voten und viel Spaß!

Update: Wir stellen euch an dieser Stelle gleich eine neue Umfrage zur Verfügung.

Was ist für euch am wichtigsten? Wie habt ihr euch bei eurem letzten Grafikkartenkauf entschieden? Erzählt es uns in den Kommentaren, was euch am meisten interessiert.

Ihr mögt bunte und leuchtende Designs? Dann schaut doch einmal in diese Liste: Hier stellen wir euch 7 PC-Gehäuse von Fans vor, die richtig gut aussehen. Das ein oder andere der Liste dürfte euch sicher ganz schön neidisch machen.