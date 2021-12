Alternative zum PC-Upgrade: Eine Alternative wäre, anstatt einen Gaming-PC zu kaufen oder ihn aufzurüsten, die aktuelle Situation mit einem Laptop zu überbrücken. Hier seid ihr nicht mehr so stationär wie mit einem Desktop-PC. Ihr zahlt aber nicht unbedingt weniger als für einen potenten Desktop-PC. Alle Vor- und Nachteile und was ihr sonst beim Kauf eines Laptops beachten müsst, findet ihr in folgendem Artikel:

Hier solltet ihr dann überlegen, ob sich ein Neukauf langfristig doch eher lohnen könnte. Vor allem, weil ihr über fertige PCs aktuell noch am besten an neuere Grafikkarten kommt.

Schaut euch im Vergleich am besten einen Computer an, der euren ersetzen könnte. Übersteigen die Upgradekosten den Preis des Fertig-PCs um mehr als die Hälfte, dann dürfte sich ein Neukauf langfristig mehr für euch lohnen. Das gilt vor allem zum aktuellen Zeitpunkt, wo Grafikkarten absolut irrsinnige Preise erreicht haben.

Zum einen könnt ihr eure Grafikkarte aufrüsten. Das ist zu einer Zeit, in der Grafikkarten ein Vermögen kosten, grundsätzlich keine sinnvolle Empfehlung. Dennoch solltet ihr eine neue Grafikkarte in Erwägung ziehen, wenn die GPU zu schwach ist.

Je mehr Arbeitsspeicher ihr in eurem Rechner verbaut habt, desto mehr Programme könnt ihr im Hintergrund oder viele Tabs gleichzeitig in eurem Browser offen haben.

Der Arbeitsspeicher ist für viele Aufgaben an eurem Rechner notwendig. Habt ihr zu wenig Arbeitsspeicher, dann muss der Prozessor auf die Auslagerungsdatei auf der Festplatte zugreifen, was deutlich langsamer ist als der Arbeitsspeicher.

