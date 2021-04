YouTuber kauft 360-Dollar-PC bei China-Shop, bekommt überraschend viel fürs Geld

Den Test mit den 400-Dollar hat auch ein anderer YouTuber gemacht: So hat YouTuber Austin Evans für 450 Dollar einen Gaming-PC auf Amazon gekauft und getestet, was er für das Geld bekommt. Wenig überraschend ist nicht alles Gaming wo auch Gaming drauf steht.

Nun hat er sich in einem aktuellen Video einen Gaming-PC für 360 US-Dollar bestellt. Nachdem der letzte Gaming-PC von AliExpress ein stressiges Unterfangen gewesen war, wollte er nun herausfinden, was er eigentlich für knapp 400 US-Dollar bekommt. Für den “Vorgänger” hatte er immerhin 1400 US-Dollar ausgegeben.

Darum geht’s: Der YouTuber Dawid Does Tech Stuff stellt in seinem Kanal regelmäßig Gaming-PCs und insbesondere Fertig-PCs (Pre-Builds) vor (via YouTube.com ). Diese PCs nimmt er auseinander und testet diese auf ihren Wert.

Ein YouTuber kauft auf AliExpress für 360 Dollar einen Gaming-PC. Am Ende ist er von der Leistung positiv überrascht. Denn der 360-Dollar-PC ist potenter, als er am Anfang den Anschein hat. Denn man kann auf dem Gerät sogar recht ordentlich zocken, wenn man bei der Grafik Abstriche macht.

