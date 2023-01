Gamer soll seinen Job verlieren, weil er im Büro zockt – Doch seine Grafikkarte „rettet“ ihn vor der Kündigung

Ein Arbeitgeber warf einem Mitarbeiter vor, während der Arbeitszeit zu zocken. Doch das stellte sich als falsch heraus.

Bei den Vorwürfen gegen den Mitarbeiter ging es nicht nur ums Gaming. Denn neben der Arbeitsszeit solle er außerdem Software auf seinem Regierungs-PC installiert haben. Wie schnell sowas schiefgehen kann, indem man privat und dienstlich mischt, hatte bereits die E-Mail Affäre rund um Hillary Clinton gezeigt (via deutschlandfunk.de).

Am Ende stellten sich die Vorwürfe als falsch heraus. Denn das Computersystem des Mitarbeiters konnte das Spiel, welches er angeblich gezockt haben soll, gar nicht zum Laufen bringen.

Grafikkarte in Regierungs-PC ist für Gaming viel zu schwach

Dem gekündigten Mitarbeiter konnte Erik Strobl, der Leiter einer Gewerkschaftsorganisation helfen, indem er den Arbeitgeber auf ein wichtiges Detail hinweisen konnte (via twitter.com): Denn die verbaute Grafikkarte im Computer sei gar nicht dazu in der Lage, für richtiges Gaming eingesetzt zu werden. So schreibt er:

Ein Mitglied [der Gewerkschaft] wurde beschuldigt, Videospiele auf seinem Arbeitscomputer zu spielen. Ich konnte ihn freisprechen, indem ich schlüssig beweisen konnte, dass die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Grafikkarte nicht mit dem ressourcenintensiven Spiel umgehen konnte, das sein Vorgesetzter gesehen haben will.

Was tat der Mitarbeiter stattdessen? Anstatt selbst gezockt zu haben, soll sich der Mitarbeiter in seiner Pause ein Video zu dem Spiel angesehen haben. Und das sei absolut in Ordnung und er habe auf dieser Weise weder Arbeitszeit verloren noch Staatseigentum für seine Zwecke missbraucht:

Er wurde aber beschuldigt, unerlaubte Software von Drittanbietern auf einem Regierungscomputer installiert zu haben (was er zu 100 % nicht getan hat und, wie ich gezeigt habe, auch nicht hätte tun können). Kein Missbrauch von Zeit oder Staatseigentum.

In vielen Office-PCs steckt keine richtige Grafikkarte

Was steckt hinter der Diskussion? In vielen Office-PCs steckt häufig ein Prozessor mit integrierter Grafikeinheit. Eine Grafikeinheit ist erforderlich, damit der Computer überhaupt ein Bild über das HDMI-Kabel ausgeben kann. Sowohl AMD als auch Intel bieten hier Lösungen für Office-PCs oder einfache Gaming-Systeme an.

Daneben gibt es aber auch kleine Grafikkarten für Office-Systeme, etwa die GT 710 von Nvidia. Diese sind für den Office-Betrieb völlig ausreichend, bei Gaming geht ihnen schnell die Puste aus. Solche Office-Lösungen bieten ohnehin gleich verschiedene Vorteile:

Sie sind deutlich günstiger als Systeme mit leistungsfähigen Grafikkarten.

Normalerweise benötigen sie kein starkes Netzteil.

Obendrein können Office-Systeme sehr kompakt gebaut werden, da keine große Grafikkarte verbaut ist.

In den seltensten Fällen benötigen solche Office-Systeme wirklich die Leistung und Performance, die etwa eine RTX 3080 oder eine RX 6900 XT bieten würden.

