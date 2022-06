Sparfuchs kauft Grafikkarte RTX 3080 zum halben Preis – Aber die Freude vergeht ihm rasch

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Normalerweise könnt ihr eine Grafikkarte auch dauerhaft laufen lassen. Voraussetzung ist jedoch, dass ihr die GPU innerhalb der empfohlenen Spezifikationen betreibt. Die werden normalerweise von Nvidia oder den Bordpartnern (MSI, ASUS und Co) festgelegt. In diesem Bereich kann nichts passieren.

Was sollte ich tun, wenn ich eine GPU gebraucht kaufe? Schaut euch Angebote von gebrauchten Grafikkarten genau an und fragt lieber beim Verkäufer nach, wenn ihr euch nicht sicher seid. Denn dann spart ihr euch Umstände und jede Menge Probleme.

Was hat der User gemacht? Ein User hatte sich eine gebrauchte MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X für umgerechnet 500 Euro gekauft. Diese Grafikkarte hatte ihm ein Krypto-Miner zu diesem Preis angeboten und da hatte er dann zugeschlagen. Denn 500 Euro für eine gebrauchte RTX 3080, die sonst eher das Doppelte kostet, schien ein guter Deal gewesen zu sein. Doch der User hatte in einem chinesischen Forum berichtet, warum der Deal nicht so super gewesen war (via wccftech.com ).

